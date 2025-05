So finden Unternehmer die Lösung, die wirklich hilft (FOTO)

Kaiserslautern (ots) - Die Auswahl der richtigen Software ist für Unternehmer

oft eine Herausforderung. Gerade mit dem Boom an KI-gestützten Tools ist es

schwer zu entscheiden, welches Produkt tatsächlich das spezifische Problem löst

und nicht nur Kosten verursacht. Doch wie finden Unternehmer die passende

Software, die ihren Anforderungen gerecht wird?



Unternehmen sollten sich zuerst genau mit ihren eigenen Prozessen und

Schwachstellen befassen, bevor sie auf den Software-Zug aufspringen. Nur wer

klare Anforderungen definiert, kann die beste Lösung auswählen und von der

Technologie profitieren. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Kriterien bei

der Softwareauswahl entscheidend sind und wie KI-basierte Lösungen helfen

können, Ihre Prozesse effizienter zu gestalten.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Optimales Anforderungsmanagement-Tool: Erfolgreiche Auswahl ohne typischeStolpersteineGrundsätzlich erfordert die Wahl eines geeigneten Tools für dasAnforderungsmanagement (RM-Tool) eine strategische Herangehensweise, um einefundierte Entscheidungsgrundlage zu etablieren. Daher ist es ratsam, eineeindeutige Zieldefinition vorzugeben und die Einbindung der Unternehmensführungsicherzustellen, wodurch eine gezielte Vorauswahl möglich wird. So lassen sichFehlentscheidungen vermeiden, wenn statt einer oberflächlichen Marktsichtungoder einer reinen Feature-Bewertung der tatsächliche Nutzwert im Fokus steht.Klare Zielsetzung als BasisBevor eine Software ausgewählt wird, sollte präzise analysiert werden, welcheHerausforderungen im Unternehmen bestehen. Oft sind es die fehlendeNachverfolgbarkeit von Anforderungen, unklare Zuständigkeiten oder mangelndeKonsistenz in den Dokumentationen, die Probleme bereiten. Ein leistungsfähigesRM-Tool kann diese Lücken schließen, indem es strukturierte Prozesse etabliert,Änderungshistorien nachvollziehbar macht und die Zusammenarbeit optimiert. Ohneeine exakte Definition der Problemstellung besteht jedoch die Gefahr, dass dieSoftwareauswahl ins Leere läuft oder die Akzeptanz im Unternehmen fehlt.Fokussierung auf relevante Anwendungsfälle (Use Cases)Die Bewertung eines Tools sollte sich nicht an Einzelmerkmalen orientieren,sondern an den zentralen Anwendungsfällen, die es abdecken muss. Stattisolierter Funktionen wie Exportmöglichkeiten oder Benutzerrechteverwaltung sindübergeordnete Aspekte entscheidend: Wie gut unterstützt die Software dasÄnderungsmanagement? Inwieweit verbessert sie die Rückverfolgbarkeit vonAnforderungen? Lässt sich Compliance effizient umsetzen? Wer sich aufKernprozesse konzentriert, erhöht die Wahrscheinlichkeit, ein Werkzeug zu