Selbstständige sind zufrieden - blicken aber pessimistisch in die Zukunft / Randstad Arbeitsleben Studie (FOTO)

Eschborn (ots) - Viele Freelancer:innen sind selbständig aus Überzeugung, haben

allerdings starke Sorgen mit Blick auf die generelle wirtschaftliche Situation -

mit Auswirkungen für die eigene Auftragslage - und das Thema Altersarmut. Das

geht aus den Ergebnissen der diesjährigen Randstad Arbeitsleben Studie (https://

www.randstad.de/hr-portal/personalmanagement/randstad-arbeitsleben-studie/)

hervor:



- Über 80 % der Freelancer:innen sind zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer

selbstständigen Tätigkeit. Ein Großteil (84 %) schätzt die Unabhängigkeit

dieser Arbeitsform.

- 68 % sind mit ihrem Stundensatz und Verdienst zufrieden oder sehr zufrieden.

- Eine deutliche Mehrheit (84 %) zeigt sich dennoch besorgt über die aktuelle

Wirtschaftslage.

- Auch Altersarmut bereitet fast der Hälfte (48 %) der Teilnehmenden Sorgen.





Unabhängigkeit und Verdienst sind die HauptmotivatorenDie häufigsten Gründe, die aus Sicht der Befragten für die Selbstständigkeitsprechen, sind (Mehrfachnennung möglich): Unabhängigkeit (84 %), persönlichesBefinden (74 %), besserer Verdienst (72 %) sowie flexible Arbeitszeiten (65 %)und Abwechslung (56 %). "Die Zahlen unterstreichen auch unsere Erfahrung alsPersonaldienstleister: Viele Freelancer:innen haben sich aus Überzeugung für dieSelbstständigkeit entschieden", sagt Michel Verdoold, CEO von RandstadProfessional. "Darüber hinaus ist die breite Zufriedenheit mit dem eigenenVerdienst ein insgesamt gutes Zeichen - vor allem für jene, die aktuell darübernachdenken, sich selbstständig zu machen."Bessere Rahmenbedingungen sind notwendigAndererseits zeigt sich unter Freelancer:innen eine deutliche Verunsicherungüber die eigene Rente sowie die allgemeine Wirtschaftslage. 30 % der Befragtenetwa empfinden ihre Auftragslage als nur mittelmäßig - und obwohl die Hälfte (50%) vor dem 70. Geburtstag in Rente gehen will, wird sie nach eigenen Schätzungendeutlich später in den Ruhestand gehen. Als Hauptgründe dafür geben sieintrinsische Motivation (73 %) und die eigene finanzielle Position (50 %) an(Mehrfachnennung möglich). Hinzu kommt eine verbreitete Sorge über diepolitischen Entwicklungen im Freelancing-Geschäft: 83 % betrachten diesezumindest teilweise als negativ."Die Antworten der Freelancer:innen zeigen die Notwendigkeit politischenHandelns - vor allem mit Blick auf die Rahmenbedingungen", so Michel Verdoold."Die Pläne der neuen Bundesregierung, auch Selbstständige zur Einzahlung in diegesetzliche Rentenkasse zu verpflichten, löst leider keine Probleme. Viel