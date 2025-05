Commerzbank nähert sich Jahreshoch - Gewinnsprung begeistert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Gewinnsprung der Commerzbank im ersten Quartal hat die Aktien des Dax-Konzerns am Freitag kräftig angetrieben. Während ihres Abwehrkampfs gegen die Unicredit legte die Coba einen überraschend starken Jahresstart hin. Das Institut will sich weiterhin auf seine "Stand-alone-Strategie" fokussieren, wie Konzernchefin Bettina Orlopp in einer Analystenkonferenz betonte. Außerdem strebt die Bank zu Beginn des dritten Quartals den nächsten Aktienrückkauf an.

In der Spitze kletterten die Papiere der Commerzbank bis auf 25,16 Euro und damit nah an ihr Mitte März erreichtes Jahreshoch. Darüber würde den Aktien der höchste Stand seit 2011 winken. Zuletzt gehörten sie mit einem Plus von rund einem Prozent noch zu den stärksten Werten im deutschen Leitindex. Das Kursplus seit Jahresbeginn beträgt mittlerweile gut 56 Prozent.