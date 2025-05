Roche beruhigt Markt mit Quartalsergebnis

Der Basler Pharmakonzern Roche (CH0012032048) ist laut Meldung vom 24.4. mit einem deutlichen Umsatzplus ins Jahr gestartet: In Q1 wurden 7 Prozent mehr, insgesamt 15,44 Mrd. Schweizer Franken, verbucht – rund 140 Mio. Franken mehr, als Analysten prognostiziert haben. Gewinnzahlen weisen die Schweizer in ungeraden Quartalen traditionsgemäß nicht aus. Roche profitierte insbesondere von einer starken Nachfrage nach neuen Medikamenten und Diagnostiklösungen und bekräftigte die Prognose für das Gesamtjahr: Der Umsatz soll zu konstanten Wechselkursen im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen und der Kerngewinn je Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich. Was Anleger neben der Bestätigung der Guidance aber beruhigen dürfte, ist die Ankündigung von Roche, mehr als 50 Mrd. US-Dollar in den USA in existente oder neue Forschungs- und Produktionsstandorte zu investieren.

