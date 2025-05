"Kann dieses verdammte Unternehmen nicht ein Mal positiv überraschen?!"

Neben dem Dauerbrenner Tesla Inc. war in dieser Woche die Evotec Aktie das heißeste Thema im wallstreetONLINE Forum. Grund hierfür sind die am 06. Mai veröffentlichten Evotec Geschäftszahlen (wallstreetONLINE berichtete).

Anders als CEO Christian Wojczweski, der sich im Quartalsbericht mit dem Jahresauftakt zufrieden zeigt, steht die Mehrheit der wO-Nutzer im Evotec Thread den, im Bericht bekanntgegebenen Zahlen, skeptisch gegenüber. Anscheinend sind auch die Aktionäre nicht von dem Bericht begeistert, denn der Evotec Kurs fiel nach Veröffentlichung des Berichts um knapp 9% und durchschnitt die 200 Tage Linie.

Hier einige Stimmen aus der wO-Community zur Lage bei Evotec und zu dem aktuellen Quartalsbericht:

Puhmuckel: "Ich finde die Zahlen voll im Rahmen. Das der Umsatz nach Verkauf unprofitabler Standorte erstmal sinkt ist er erklärbar. So kann wieder Vertrauen entstehen."

RealJoker: "Richtig schlechte Zahlen. Und das von Quartal zu Quartal."

Stormy_Daniels: "Bald sollte CEO Dr. Wojczek seine Mission für eine günstige Übernahme durch Triton erfüllt haben…Nicht dran zu denken, wenn der Kurs im Zuge von Verhandlungen mit Halozyme auf 11-12.50 weiter hoch gelaufen wäre… Triton hätte darauf dann nochmals 30-40% aufschlagen müssen. So können sie das noch rumdümpeln lassen mit schlechten Zahlen und keinen wertsteigernden News.

Dann lanciert Triton ein Angebot a la Berlusconis bei P7S1 für 8-9 EUR je Aktie … alle werden sich freuen. Nur Wenige werden sehen, dass die aktuellen Börsenkurse gar nichts aussagen und ihnen mindestens 25 EUR je Aktie zustünden…Schade. Wie immer."

Stegonatus: "Ein Kursabschlag bei den Zahlen geht ja in Ordnung. In der Höhe halte ich ihn aber doch für übertrieben."

Orkafisch: "Ja, ich hätte nach den Ankündigungen wenigstens eine schwarze Null erwartet und kein weiteren Chasburn."

Aufschungost: "Die Hedgefonds und Shortseller wird's wieder mal freuen und wir bekommen -10% auf die Mütze."

-weitblick-: "Das ist ganz großes Gestaltungskino auf Seite 12 im Zwischenbericht!!! Da holt man noch eine Erstattung von 2,2 Mio. aus der Cyber-Mottenkiste um überhaupt auf ein adjusted EBITDA von 3,1 Mio. zu kommen!!!! Einfach Klasse der neue CFO!"

darauf dlg: "Das hast Du meiner Einschätzung nach falsch interpretiert. Die 2,2 Mio. sind ja eine negative Zahl in der Überleitung und lese ich als ein Reimbursement, sprich: einen positiven Beitrag zum operativen income in Q1. Da es sich hier um einen one off Effekt handelt, der nichts mit dem operativen Geschäft zu tun hat, hat Evotec das konsequenterweise und transparent aus dem adjusted EBITDA herausgerechnet - sonst wäre das noch höher berichtet worden."

yok: "Die Just-Umsätze gehen ja auch nicht wirklich to da moon. Jeder potentielle Neukunde wird aktuell bei den Verhandlungen sagen: wir sind nur an Produktion im Jpod USA interessiert. Das grosse Problem von Evotec ist ja, dass die costs of revenue alles auffressen. Da sollte ja die Reorganisation helfen... hat sie aber nicht. Cost of revenue im Financial Year 2024 682 Mio., im Schnitt pro Quartal also 170 Mio. Cost of revenue Q1 2025: 172.7 Mio.

Wenn man den Meilenstein rausnimmt, hat Shared R&D noch 65 Mio. an Grundumsatz im Quartal - das ist das Brot-und-Butter-Geschäft von Evo... die alten Verträge so ausgelegt, dass man draufzahlt, neue Verträge offenbar nicht mehr attraktiv für die Kunden.

darauf newandfresh: "Guter Post! Jetzt setze mal die Personalkosten dazu ins Verhältnis. Wenn man die Arbeit des alten Vorstandes bewerten will, dann ist der Aufbau dieser Kostenstruktur ein fetter Minuspunkt. Hier war man zu optimistisch bzw. hier fehlt es an Umsatz/Rohertrag. Leider kommt noch zu wenig an "Fertigungsumsatz aus den J.PODs" heraus. Daher ist für mich der Bereich Just aktuell mit stark angezogener Handbremse unterwegs und man generiert größtenteils Entwicklungsumsätze (mit Sandoz). Die aktuelle Situation kann sich in 1-2 Jahren "schnell" drehen. Kommen wirklich die ersten BMS Onco Projekte in die Klinik und steigt das Fertigungsvolumen in den J.PODs, dann werden auch bessere Zahlen in der GUV stehen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind um 51 Mio. gestiegen. Hier steht noch Liquidität aus. Die Tubulis Beteiligung z.B. "kostet aktuell Geld". Der Wert dieser Beteiligung wird erst dann mMn sichtbar, wenn Tubulis es an die Börse schafft und es eine Marktbewertung gibt."

darauf yok: "Stimme dir hier zu. Die 51 Mio. sind der Lichtblick in der Bilanz. Und Tubulis verfolge ich, da verdient sich ein ehemaliger Praktikant von mir eine goldene Nase 😊"

-weitblick-: "Ich bleibe nach wie vor extrem kritisch ggü. dem Geschäftsmodell. Mit Shared R&D wird es mE schwierig bleiben. Die Pipeline ist mE noch Lichtjahre vom Markt entfernt und kostet viel Aufwand. Deswegen vergibt BigPharma das ja gerne an andere. Bei JEB schrumpft die Marge auch trotz Umsatzanstieg deutlich. Der Kostendruck wird mE noch steigen und Toulouse ist ja gerade erst im Aufbau wie man an den Stellenanzeigen sehen kann."

Wienfahrt: "Irgendwie erinnert mich das an das Modell vom halbvollen und halbleeren Glas...die Zahlen heute waren nicht gut, es wird ne Menge Cash verbrannt...aber die Zukunft wird super sein...wenn auch noch nicht 25 und 26, da verbrennt man weiter Cash. Ich glaube nicht mehr an Wunder hier..."

Samba_an_der_Eckfahne: "Kann dieses verdammte Unternehmen nicht ein Mal positiv überraschen?! Oder wenigstens die Erwartungen erfüllen. Immer nur Enttäuschung, Ernüchterung und schlechte Zahlen. Meine Güte, kotzt mich das an 😠"

Orkafisch: "Evotec ist meiner Einschätzung nach in seinen Strukturen zu ineffizient geworden. In den letzten Jahren fiel es nicht auf, da immer die Hoffnung auf große Blockbuster, Meilensteine und Lizenzeinnahmen vom Unternehmen geschürt wurden, die aber ausbleiben. Nun schafft man derzeit immer noch nicht, eine schwarze Null zu erreichen. Ich wünsche dem Vorstand, daß er mehr Erfolg hat als bisher."

Invest-Trading: "Hilft wohl nur den Laden aufzukaufen, wie es aussieht…Als vertrauensbildende Maßnahmen wären sonst mal größere Insiderkäufe angebracht nach den Zahlen…"

Yok: "Weil hier immer der eschatologische Vergleich mit der Morphosys-Übernahme gemacht wird: Morphosys wurde all die Jahre nicht übernommen, in denen das Geschäftsmodell vergleichbar mit dem von Evotec war, sondern erst, als der Firmenwert im wesentlichen durch ein Pipeline-Asset (Pelabresib) bestimmt wurde. Und dieses Asset wollten Novartis und noch zwei andere Pharmafirmen haben, Novartis offenbar unbedingt. Mit den Ph3-Daten ging dann alles sehr schnell. (Nebenbei gesagt auch ins Auge für Novartis, weil kurz nach der Übernahme sich ein Sicherheitssignal zeigte, Novartis buchte Wertberichtigungen und die Marktzulassung von Pelabresib steht heute ein bisschen in den Sternen.) Evotec mit seiner sehr frühphasigen Beteiligungspipeline und Bewertung hauptsächlich aufgrund seiner CRO-Tätigkeit mit 800 aktiven Kunden, wird kaum eine Pharmafirma interessieren. Halo war ein Sonderfall, weil die kein Pharma, sondern Technologieprovider sind und auf ein gigantisches Patentcliff gucken, wenn ihre eine Haupttechnologie off-patent geht. Aber die sind verbrannt, wegen Zoff mit dem Evo-Management und der Reaktion der eigenen Aktionäre auf das vergangene Übernahmeangebot. Die einzigen, für die Evo in scope sein könnte, wären Heuschrecken, die sehen wie wirtschaftlich ineffektiv und verzettelt die Firma arbeitet und ein hartes Sanierungskonzept fahren würden. Aber auch von denen kauft keiner eine Firma, nur weil sie niedriger bewertet ist als früher, da muss schon richtig Cash winken in den due diligences."

darauf -weitblick-: "Meiner Meinung nach genau auf den Punkt gebracht! Warum sollte irgendjemand eine Firma mitten in der Sanierung kaufen, die zudem noch schleppend läuft? Hier wird meiner Einschätzung nach erstmal gewartet, welcher Wert sich überhaupt irgendwann herauskristallisiert! Morphosys ist hier ein gutes Beispiel gewesen, dass selbst auf der Ziellinie noch alles schief gehen kann. Der Novo Nordisk CEO hatte ja hinterher zugegeben, dass man mit dem Wissen die Firma wohl nicht gekauft hätte.

Ich kann bisher nicht erkennen, dass das neue Management (CEO/CFO) auch die richtige Besetzung ist. Die haben bisher meines Wissens keine belegbare Erfahrung in der Medikamenten Forschung/Entwicklung und das merkt man mE auch an den Visionen wie Folie 29 aus dem Financial Year Call und der mE sehr langen Zeit um eine neue Guidance zu verkünden. Ich habe den Eindruck, dass die beim CSO erstmal eine Einführung bekommen haben. Deswegen ist der wahrscheinlich auch noch da obwohl er Teil des Problems für die notwendige Sanierung war. Und das bei den Aussagen im Q1 Call keine Euphorie aufkommt ist wohl nicht verwunderlich.

Jetzt tingelt man über die Konferenzen, dann die HV und am 13.8. kommen die Q2 Daten."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community