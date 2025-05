High Tide eröffnet neue Canna Cabana-Filiale in Cornwall (Ontario)

CALGARY, AB, 9. Mai 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein einflussreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – hat heute bekannt gegeben, dass seine Canna Cabana-Cannabisfiliale an der Adresse 525 Ninth Street in Cornwall (Ontario) am 12. Mai 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Mit dieser Neueröffnung steigt die Zahl der Canna Cabana-Filialen von High Tide auf 197 in ganz Kanada bzw. 81 in der Provinz Ontario.

Cornwall hat sein enormes Potenzial für High Tide bereits bewiesen, wie der Erfolg seiner Canna Cabana-Filiale im Westen der Stadt verdeutlicht. Der neue Standort im Osten erweitert das Profil des Unternehmens in der Stadt und befindet sich in strategisch günstiger Lage neben der Filiale einer nationalen Lebensmittelkette in einem stark frequentierten Einkaufszentrum, das stets eine große Anzahl von Verbrauchern anzieht. Es gibt kaum Konkurrenz in der Umgebung des neuen Standorts, der auch unweit wachstumsstarker Wohngebiete liegt. Der neue Standort bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, seine Präsenz in einem bereits starken Markt mit über 50.000 Einwohnern zu diversifizieren.

„Wir freuen uns, mit der Eröffnung unseres zweiten Canna Cabana-Standorts unsere Wurzeln in Cornwall zu vertiefen und unsere Präsenz in einer Stadt auszubauen, die unser einzigartiges Leistungsversprechen bereits mit offenen Armen angenommen hat. Mit dieser neuen Filiale können wir die wachsende Gemeinde im Osten der Stadt besser bedienen, was unseren Fokus auf disziplinierte, nachfrageorientierte Expansion in Märkten veranschaulicht, von denen wir wissen, dass wir sie für uns gewinnen können“, meint Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide Inc.

„Wie immer wird diese Expansion durch den freien Cashflow getragen und durch unsere Strategie unterstützt, uns hochwertige, stark frequentierte Standorte zu sichern. Wir stehen nach wie vor an der Spitze der Branche, was unsere Umsätze auf vergleichbarer Ladenfläche betrifft. Grund hierfür ist unserer Ansicht nach unser differenziertes, auf Kundentreue ausgerichtetes Einzelhandelsmodell und unsere hervorragende Standortwahl. Der Mai entwickelt sich zu einem bedeutenden Monat für Neueröffnungen, und sollte alles nach Plan laufen, erwarten wir, dass wir bis zum Ende dieses Monats die Marke der 200. Canna Cabana-Filiale erreichen werden“, so Herr Grover weiter.

