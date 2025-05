Sparprogramm Daimler Truck - was ist in Deutschland geplant?

thg schrieb 05.05.25, 18:26

Mit dem Konjunkturpaket wir ganz schön viel Wachstum erwartet und Wachstum steckt an.

Ob die Delle im Verkauf weiter geht kann keiner genau sagen.Wer weiß was der Vorstand

so draufhat um neue Märkte zu erschließen.Wie kann man Trump beruhigen?

Die Fahrzeuge in Deutschland sind überdurchschnittlich alt und müssen bald ersetzt werden.

Gleichzeitig steigen die Preise für Ersatzteile.Ein Tesla ist schwierig zu verkaufen profitiert

Mercedes davon? Die Aktie fiel von 76 auf unter 50 war das zuviel? Was bringen die Aktienrückkäufe

für die Zukunft? Zukünftige Gewinne werden auf weniger Aktien aufgeteilt.Mercedes will Anteile von Trucks

verkaufen winkt hier eine Sonderdividende oder ARP für 2026?

Warum prügeln die Analysten und Journalisten auf unsere Autowerte so ein werden die dafür bezahlt?

Chinaautos werden dafür gelobt aber keiner kauft sie.Nach 3-4 Monate unverkauft in Deutschland und die

Reiskarren sind innen verschimmelt und der Akku ist hinüber.Keiner will sowas keiner braucht davor

Angst zu haben.

Kauft euch ein Mercedes kauft euch Aktien von Mercedes und alles wird gut ist meine persönliche Meinung

VG