CIL und AM Green streben Indiens größten RE-Liefervertrag an

Am 7. Mai unterzeichneten die beiden Unternehmen eine formelle, nicht bindende Absichtserklärung über die langfristige Lieferung und Beschaffung von erneuerbaren Energien.

HYDERABAD, Indien, 9. Mai 2025 /PRNewswire/ -- In einem der weltweit größten Verträge über erneuerbare Energien plant Coal India Limited (CIL) die schrittweise Lieferung von 4500 MW kohlenstofffreier Energie an die kommenden grünen Ammoniakanlagen von AM Green. Dies würde durch eine Kombination von Solar- und Windkraftanlagen geschehen, deren Kapazitäten CIL in ganz Indien aufbauen will. Diese Initiative steht im Einklang mit dem nationalen Ziel Indiens, einen saubereren Energiemix zu erreichen und den Übergang zu Netto-Null-Emissionen zu schaffen.

Während die Solarkapazität 2500 bis 3000 MW betragen würde, wird erwartet, dass die Windkraft zwischen 1500 und 2000 MW ausmacht, bei geschätzten Gesamtkosten von etwa Rs. 25,000 Crores. Potenzielle Standorte für Windkraftprojekte werden in den südlichen Bundesstaaten des Landes erkundet. Und für Solaranlagen in den sonnenreichen Staaten wie Gujarat und Rajasthan.

AM Green wird die beiden von CIL gelieferten erneuerbaren Energiequellen mit einem Pumpspeicherkraftwerk kombinieren, um eine kontinuierliche Versorgung der Anlagen von AM Green mit grüner Energie zu gewährleisten.

"Während Kohle in naher Zukunft unsere Hauptstütze bei der Deckung des wachsenden Energiebedarfs Indiens bleibt, sehen unsere Pläne eine proaktive Rolle beim Aufbau einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft vor. Dies steht im Einklang mit unserer Verpflichtung, der integrierte Energieversorger des Landes zu werden", sagte P M Prasad, CIL's Chairman.

AM Green, das von den Gründern von Greenko, einem der führenden indischen Anbieter von Energiewandlungslösungen, gefördert wird, hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 5 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) grünes Ammoniak zu produzieren. Dies entspricht etwa 1 MTPA an grünem Wasserstoff und stellt ein Fünftel des indischen Ziels für die Produktion von grünem Wasserstoff im Rahmen der National Green Hydrogen Mission dar.

Anil Chalamalasetty, Gründer der in Hyderabad ansässigen Greenko Group & AM Green, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit CIL bei einem der weltweit größten Verträge über die Lieferung von kohlenstofffreier, erneuerbarer Energie. Unser Ziel ist es, einer der wettbewerbsfähigsten Hersteller von grünem Wasserstoff, grünem Ammoniak und anderen grünen Molekülen in der Welt zu werden".

Die Vereinbarung wurde von Sudarsan Bora, GM (E&M), als Vertreter von CIL und von Shatanshu Agrawal, Senior von AM Green, unterzeichnet. Vizepräsident - Geschäftsentwicklung. Anwesend waren P M Prasad, Vorsitzender von CIL, Mukesh Choudhary, Direktor (Marketing) CIL und Anil Kumar, GM (MM & Solar) CIL.

Über AM Green:

AM Green wird von den Gründern der Greenko Group gefördert, einem der führenden indischen Konglomerate für erneuerbare Energien mit umfassender Erfahrung im Bau, Besitz und Betrieb erneuerbarer Anlagen. Greenko entwickelt derzeit große Pumpspeicherprojekte mit geschlossenem Kreislauf, die rund um die Uhr Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen liefern.

Die Gründer haben AM Green als eine neue Plattform für die Energiewende ins Leben gerufen, die sich auf die Produktion von nachhaltigem Flugkraftstoff, grünem Ammoniak, grünem Wasserstoff, grünen Chemikalien und Biokraftstoffen konzentriert. Diese Bemühungen werden durch spezialisierte Tochtergesellschaften strukturiert, die Technologiepartnerschaften und Dienstleistungen ermöglichen.

AM Green wird bei der Produktion von grünen Chemikalien, Wasserstoff und Biokraftstoffen führend sein und sich stark für die Verbreitung von grünem Ammoniak an mehreren indischen Standorten einsetzen. Sein Ziel ist es, bis 2030 5 MTPA grünes Ammoniak zu produzieren, was 1 MTPA grünem Wasserstoff entspricht. Dies entspricht 20 % des indischen Ziels und 10 % des europäischen Importziels und leistet einen wichtigen Beitrag zur globalen Dekarbonisierung und zu Indiens Netto-Null-Zielen.

