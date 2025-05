Wie Michaela Goll kleinen und mittleren Unternehmen zu messbarem Wachstum verhilft (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bürstadt (ots) - Wenn der Vertrieb ins Straucheln gerät, gerät das ganzeUnternehmen ins Wanken - besonders im Mittelstand. Michaela Goll,Vertriebsexpertin mit jahrzehntelanger Erfahrung, unterstützt kleine undmittlere Handels- und Industrieunternehmen beim Aufbau effizienterVertriebsstrukturen. Ihr Mentoring ist praxisnah, zielgerichtet und konzentriertsich auf das, was zählt: mehr Umsatz, Kostensenkung, optimierte Prozesse undstarke Führung. Wie die Zusammenarbeit mit ihr abläuft und welche Ergebnisse sieihren Kunden ermöglicht, erfahren Sie hier.Viele mittelständische Unternehmen kämpfen mit denselben Problemen: Die Umsätzegehen zurück, die Gewinne stagnieren. Doch Geschäftsführung und Vertriebsleitungstehen ratlos daneben. Sie wissen nicht, wie sie die Situation mit dem Teamauffangen sollen und wie sie gezielt entgegenwirken können. Zwar werden in denmeisten Fällen unterschiedliche Maßnahmen durchgeführt. Aber alle Bemühungenbringen nicht den gewünschten Erfolg. Viele Verantwortliche haben das Gefühl,bereits alles versucht zu haben - ohne zu wissen, welche Aktivitäten tatsächlichUmsatz bringen. Die Hoffnung ruht zunehmend auf äußeren Faktoren wie einerwirtschaftlichen Erholung oder dem Zufallstreffer durch Außendienstaktionen."Doch ohne passende Strukturen fehlt die Grundlage für nachhaltiges Wachstum",erklärt Michaela Goll, Expertin für effektive und effiziente Mitarbeiterführung."Sie brauchen keine Beraterphrasen, sondern klare Systeme und einePerformance-Kultur, damit Mitarbeiter umsetzen. Denn im Vertrieb zählt am Endenur eins: messbare Ergebnisse - sonst ist an Wachstum gar nicht zu denken.""Die gute Nachricht: Vertrieb ist kein Zufall. Wenn jeder im Team weiß, was zutun ist und dementsprechend arbeitet, steigen Umsatz und Effizienz wie vonselbst", erklärt Michaela Goll weiter. Mit ihrer langjährigen Erfahrung undihrem scharfen Blick für Ineffizienzen hilft die Expertin Unternehmern dabei,aus ihren Vertriebsteams echte Umsatzmotoren zu machen - egal, ob sie mit fünfMitarbeitenden starten oder bereits eine 40-köpfige Mannschaft führen. IhrMentoring-Programm richtet sich dabei an zwei Zielgruppen: Kleine Teamsunterstützt Michaela Goll beim Aufbau skalierbarer Vertriebsstrukturen -effizient, klar, wirksam. Größere Organisationen begleitet die Expertin dabei,ihre Vertriebsführung zu professionalisieren, Prozesse zu verschlanken,Personalkosten zu sparen und gleichzeitig den Umsatz zu steigern. Dabei liefertsie nicht nur Konzepte, sondern sorgt für deren Umsetzung im Unternehmensalltag- für eine Vertriebsorganisation, die nicht verwaltet, sondern verkauft.Vom Blindflug zur Klarheit: Wie Michaela Goll Vertriebsstrukturen aufräumt