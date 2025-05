UBS stuft WALMART auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Buy" belassen. Michael Lasser ist in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick optimistisch, dass der Quartalsbericht zeigen wird, warum der US-Einzelhändler mit seinen Wettbewerbsvorteilen im Zollumfeld ein Kerninvestment für ihn ist./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 06:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 86,79EUR auf Tradegate (09. Mai 2025, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Lasser

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A