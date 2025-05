Neue Bundesregierung ist im 'Gasrausch'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future wirft Bundeskanzler Friedrich Merz und der neuen Bundesregierung Untätigkeit beim Klimaschutz vor - und kündigt sogleich zahlreiche Protestaktionen an. Es gebe einen Koalitionsvertrag, "der von fossilen Projekten nur so wimmelt", sagte Sprecherin Carla Reemtsma heute vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. "Man wirft einen Blick in diesen Koalitionsvertrag und bekommt das Gefühl, diese Koalition hätte auf einem völlig anderen Planeten verhandelt", sagte sie.

Die erst vor wenigen Tagen vereidigte Regierung habe die Aufgabe, das Land durch die "heißeste Legislaturperiode der Geschichte zu führen", sagte Klimaaktivistin Luisa Neubauer. In den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit müsse die Bundesregierung zahlreiche Vorhaben beschließen und umsetzen, um der Erderwärmung entgegenzuwirken. In diesem Zeitraum werde es 100 Protestaktionen in ganz Deutschland geben, kündigte Neubauer an.