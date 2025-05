Wo Eigentumswohnungen im Bestand noch wertvoller werden (FOTO)

Bonn (ots) -



- HWWI berechnet, wie sich Kaufpreise bis 2035 entwickeln

- Höchste Anstiege in Groß- und Mittelstädten sowie Metropol- und Ferienregionen

- Rückgang in ländlichen Gebieten Ost- und Mitteldeutschlands und an den Grenzen



Die Preise für Wohneigentum sind in den vergangenen Jahren bundesweit vielerorts

gesunken. Langfristig zeigt die Wertentwicklung in den meisten Regionen jedoch

nach oben: Bis 2035 sollen die Kaufpreise für Eigentumswohnungen im Bestand im

Durchschnitt über alle Landkreise und kreisfreien Städte real, also

inflationsbereinigt, um 0,4 Prozent pro Jahr steigen. Besonders stark fällt der

reale jährliche Preisanstieg voraussichtlich in einigen Groß- und Mittelstädten,

in den Umlandregionen der sieben größten Metropolen ("Big 7"), in Teilen

Süddeutschlands und in einigen Ferienregionen aus. Dies sind zentrale Ergebnisse

der Studie "Postbank Wohnatlas 2025". Die Untersuchung führten Expert*innen des

Hamburger Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) im Auftrag der Postbank durch. Ihre

Berechnungen zeigen, wie sich die Kaufpreise für Eigentumswohnungen im Bestand

bis 2035 entwickeln könnten.







mehrere Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, aber auch für

einige Gebiete in Niedersachsen sowie im Nordosten Bayerns. Preisrückgänge sind

in sehr ländlich geprägten Regionen Ost- und Mitteldeutschlands sowie in einigen

grenznahen Gebieten zu erwarten.



"Langfristig werden die Wertentwicklungen auf dem Immobilienmarkt vor allem

durch die demografischen sowie die wirtschaftlichen Entwicklungen der jeweiligen

Regionen bestimmt. In Gebieten mit starkem Zuzug, vielen Arbeitsplätzen und

steigenden Löhnen bleiben Eigentumswohnungen begehrt und die Preise ziehen

weiterhin an. Viele Großstädte und ihr Umland gehören daher zu den Regionen mit

relativ hoher Wertentwicklung", sagt Manuel Beermann, Leiter Produktmanagement





Steigende reale Durchschnittspreise in 13 Bundesländern erwartet



Unter den Bundesländern dürfte der Anstieg der realen Kaufpreise im Durchschnitt

in Schleswig-Holstein am höchsten ausfallen. Dort rechnet das HWWI bis 2035 über

alle Regionen mit einem jährlichen Preisanstieg von 0,7 Prozent, gefolgt von

Baden-Württemberg und Bayern (beide 0,6 Prozent). Für drei Bundesländer geht die

Prognose dagegen von durchschnittlich sinkenden Kaufpreisen bis 2035 aus. In

Sachsen-Anhalt fallen die Preise laut Prognose im Durchschnitt über die vierzehn

Landkreise und kreisfreien Städte des Bundeslandes real um 0,4 Prozent pro Jahr.

Auch in Thüringen (-0,2 Prozent) und Sachsen (-0,1 Prozent) ist im Durchschnitt Seite 2 ► Seite 1 von 3





Nur geringe reale Preiszuwächse prognostiziert das HWWI unter anderem fürmehrere Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, aber auch füreinige Gebiete in Niedersachsen sowie im Nordosten Bayerns. Preisrückgänge sindin sehr ländlich geprägten Regionen Ost- und Mitteldeutschlands sowie in einigengrenznahen Gebieten zu erwarten."Langfristig werden die Wertentwicklungen auf dem Immobilienmarkt vor allemdurch die demografischen sowie die wirtschaftlichen Entwicklungen der jeweiligenRegionen bestimmt. In Gebieten mit starkem Zuzug, vielen Arbeitsplätzen undsteigenden Löhnen bleiben Eigentumswohnungen begehrt und die Preise ziehenweiterhin an. Viele Großstädte und ihr Umland gehören daher zu den Regionen mitrelativ hoher Wertentwicklung", sagt Manuel Beermann, Leiter Produktmanagement Immobilien der Privatkundenbank in Deutschland.Steigende reale Durchschnittspreise in 13 Bundesländern erwartetUnter den Bundesländern dürfte der Anstieg der realen Kaufpreise im Durchschnittin Schleswig-Holstein am höchsten ausfallen. Dort rechnet das HWWI bis 2035 überalle Regionen mit einem jährlichen Preisanstieg von 0,7 Prozent, gefolgt vonBaden-Württemberg und Bayern (beide 0,6 Prozent). Für drei Bundesländer geht diePrognose dagegen von durchschnittlich sinkenden Kaufpreisen bis 2035 aus. InSachsen-Anhalt fallen die Preise laut Prognose im Durchschnitt über die vierzehnLandkreise und kreisfreien Städte des Bundeslandes real um 0,4 Prozent pro Jahr.Auch in Thüringen (-0,2 Prozent) und Sachsen (-0,1 Prozent) ist im Durchschnitt