Bitcoin im Rally-Modus - 5 Gründe für ein Krypto-Comeback (FOTO)

Koblenz (ots) - Nach Monaten der Unsicherheit ist der Bitcoin wieder auf der

Überholspur - und viele fragen sich: Ist das der Beginn eines nachhaltigen

Comebacks? Experten sehen gleich mehrere Faktoren, die den Aufwärtstrend

erklären - und Anleger aufhorchen lassen.



Die Kombination aus politischer Unsicherheit, institutionellen Einstiegen und

technologischer Weiterentwicklung macht Bitcoin aktuell wieder attraktiv - nicht

nur für Spekulanten, sondern auch für langfristige Investoren. In diesem Beitrag

erfahren Sie, welche 5 Entwicklungen den aktuellen Kursanstieg befeuern und

worauf Anleger jetzt besonders achten sollten.





Auswirkungen von ETF-Effekten, besserer Regulierung und erhöhter TransparenzDie aktuelle Rally lässt sich auf ein Zusammenspiel mehrerer Faktorenzurückführen, die sowohl das Vertrauen der Anleger stärken als auch dieNachfrage erhöhen. Dies zeigt sich an den folgenden Treibern, die einenKursanstieg befeuern:1. Wachsende institutionelle Akzeptanz und neue Anlageprodukte (ETF-Effekt)Immer häufiger steigen auch Akteure des traditionellen Finanzmarktes in Bitcoinein, was die Legitimität und Nachfrage erhöht. In den USA wird es Bundesstaatenzum Beispiel immer stärker ermöglicht, in Bitcoins zu investieren undBitcoin-ETFs werden zugänglich gemacht, da die US-Regierung auf De-Regulationund die Investition in Kryptowährungen setzt. Andere Länder wollen hiernachziehen, um vom Tech- und Krypto-Markt zu profitieren. Der regulatorischeRahmen wird darüber hinaus transparenter und dadurch vorhersehbarer. Dies sorgtdafür, dass staatliche Institutionen vermehrt in den Bitcoin-Markt einsteigen.Eine klare Regulierung beseitigt Unsicherheiten und erhöht dadurch das Vertrauenin die Anlageform. So erlaubt die US-Notenbank Fed mittlerweile den Banken, auchim Krypto-Bereich aktiv zu werden, und zwar, ohne dies vorher melden zu müssen.2. Geldpolitische und makroökonomische SignaleDie Inflation sorgte in der jüngeren Vergangenheit dafür, dass die Zinsen starkanstiegen. Allerdings haben einige Zentralbanken bereits Senkungen eingeleitetoder sie angekündigt. Experten vermuten, dass die US-Notenbank ab Mitte 2025weitere Zinssenkungen veranlasst. Davon profitiert auch der Krypto-Markt, dennniedrigere Zinsen senken auch die Attraktivität traditioneller und sichererAnlageformen. Dafür werden risikobehaftete Anlagen wie der Bitcoin attraktiverfür Investoren. Einige Akteure schätzen diesen zudem auch als möglichen Schutzgegen die Inflation an. Ein weiterer vorteilhafter Faktor ist die Tatsache, dassdie Bilanzreduzierung seit April durch die US-Notenbank verlangsamt wurde. Dies