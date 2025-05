Ripple vs. SEC: Vergleich statt Milliardenstrafe – XRP-Kurs hebt ab!

Die US-Börsenaufsicht SEC und Ripple Labs wollen ihren jahrelangen Rechtsstreit beilegen. Laut einer bei einem Bundesgericht in Manhattan eingereichten Vergleichsvereinbarung soll eine einstweilige Verfügung gegen Ripple aufgehoben und ein Treuhandkonto mit 125 Millionen US-Dollar an Zivilstrafen freigegeben werden. Davon sollen 50 Millionen US-Dollar an die SEC gehen, der Rest an Ripple zurückfließen.

Die SEC hatte Ripple im Dezember 2020 verklagt. Der Vorwurf: Das Unternehmen habe seinen XRP-Token verkauft, ohne ihn zuvor als Wertpapier registrieren zu lassen – ein mutmaßlicher Verstoß gegen US-Wertpapiergesetze. Die Behörde forderte ursprünglich fast zwei Milliarden US-Dollar an Strafen. Ein Gericht entschied jedoch, dass XRP nur dann als Wertpapier zu bewerten sei, wenn er an institutionelle Investoren verkauft werde – ein Urteil, das viele in der Kryptobranche als Sieg für Ripple werteten.