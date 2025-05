Was gute Vertriebs-Mails ausmacht - und was nicht (FOTO)

Hannover (ots) - Jeden Tag flattern unzählige Vertriebs-Mails in die Postfächer

- doch nur die wenigsten werden überhaupt gelesen. Zwischen generischen Floskeln

und belanglosen Angeboten geht oft die Chance verloren, wirklich Interesse zu

wecken und Kunden zu gewinnen.



Eine gute Vertriebs-Mail muss in den ersten Sekunden überzeugen. Wenn sie nicht

sofort Mehrwert und Relevanz liefert, landet sie ungelesen im Papierkorb - egal,

wie gut das Produkt ist. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Fehler in

Sales-Mails besonders häufig sind und wie Sie Interessenten vom ersten Satz an

fesseln.





So wichtig ist die Relevanz in Vertriebs-Mails



Die meisten Menschen bekommen täglich eine Flut von E-Mails - viele davon landen

ungelesen im Papierkorb, weil sie für die Empfänger schlichtweg irrelevant sind.

Wer als Vertrieb verhindern will, in dieser Masse unterzugehen, muss es

schaffen, positiv aufzufallen. Die E-Mails sollten den Kunden das Gefühl geben,

dass das Angebot individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dafür

braucht es keinen starren Ablauf oder eine feste Struktur. Viel wichtiger ist

es, eine persönliche Verbindung herzustellen.



Das beginnt schon bei der Anrede in der E-Mail. Ist diese unpersönlich und

allgemein gehalten, weiß der Empfänger sofort, dass diese Mail in genau diesem

Wortlaut auch an unzählige weitere Adressaten verschickt wurde. Wird der

Empfänger hingegen mit seinem Namen angesprochen, entsteht ein erster

persönlicher Bezug - und die Relevanz der Mail nimmt zu. Je mehr solcher Bezüge

hergestellt werden können, zum Beispiel durch den Verweis auf ein bereits

stattgefundenes Telefonat, desto relevanter wird die E-Mail für den Empfänger.

Das erhöht wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachricht ihren Zweck

erfüllt.



Die Rolle des CRM-Systems bei der Schaffung von Relevanz



Damit ein Vertrieb persönliche Bezüge herstellen und so die Relevanz seiner

Botschaften erhöhen kann, braucht er effiziente Methoden zur Verwaltung von

Kundendaten. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Customer Relationship

Management System, kurz CRM-System. Richtig eingesetzt können Unternehmen dieses

nutzen, um Kundendaten in Feldern abzuspeichern, die sich später wieder auslesen

lassen. Auf diese Weise können Vertriebe Kundeninformationen, die sie in

früheren Gesprächen in Erfahrung gebracht haben, nutzen, um persönliche und auf

die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene E-Mails zu verfassen. Solche

Nachrichten verschwinden aufgrund ihrer deutlich höheren Relevanz für den

Empfänger seltener ungelesen im Papierkorb, wodurch die Effizienz von

Vertriebs-Mails gesteigert wird.



Die Abschätzung von Bedarfsmomenten mithilfe von CRM-Systemen



Mit einem Customer Relationship Management (CRM) System lassen sich nicht nur

persönliche Bezüge in E-Mails herstellen, sondern auch Bedarfsmomente besser

einschätzen. Hat ein früheres Gespräch zum Beispiel ergeben, dass der Kunde

einen Hund besitzt, sollte der Vertrieb in seinen E-Mails gezielt Angebote für

Hundebesitzer bewerben - Produkte für Katzen wären hier fehl am Platz. Kennt das

Unternehmen sogar den Namen des Hundes, lässt sich ganz einfach eine persönliche

und relevante Ansprache gestalten.



Doch nicht nur durch das Speichern von persönlichen Informationen im CRM-System

können Vertriebs-Mails effizienter gestaltet werden, auch der Zeitpunkt des

nächsten Nachfassens lässt sich damit besser steuern. Wenn ein potenzieller

Kunde im Gespräch sagt, das Produkt sei momentan nicht interessant für ihn, kann

der Vertrieb drei Monate später eine erneute Anfrage stellen. Sagt er jedoch,

dass er gerade keine Zeit zum Telefonieren hat, ist ein Nachfassen gleich am

nächsten Tag sinnvoller.



CRM-Systeme können die Vertriebsarbeit also deutlich effizienter gestalten.

Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass entsprechend hilfreiche Felder angelegt

werden, in die gesammelte Daten eingepflegt werden.



Über Marvin Flenche und umsatz.io:



Marvin Flenche ist der Gründer und Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung,

einer Marketingagentur für Handwerksbetriebe, und der A&M Sales Solutions GmbH,

die mit umsatz.io die Vertriebsbranche revolutioniert. Die Softwarelösung bietet

ein CRM-System für kleine und mittelständische Betriebe und Agenturen, das die

Vertriebsprozesse optimiert und so schnellere und bessere Umsätze ermöglicht.

Mehr Informationen unter: https://www.umsatz.io/



