Polnische Mediendelegation lobt Qualität und technologischen Vorsprung von GAC

Während ihres Besuchs im GAC-Forschungs- und Entwicklungszentrum erhielt die polnische Mediendelegation einen umfassenden Einblick in die strategischen Investitionen und bahnbrechenden Errungenschaften von GAC in zukunftsweisenden Bereichen wie intelligenter Konnektivität und Elektrifizierung.

Im Rahmen des Besuchs lernte die polnische Medientruppe auch mehrere GAC-Modelle kennen, darunter den AION V, den AION UT und den HYPTEC HT.

Neben ihrer starken Befürwortung des Produkts lobte die Mediendelegation auch einstimmig den A480 Supercharger von GAC, der für öffentliche Räume konzipiert wurde und durch seine innovative Technologie und leistungsstarken ultraschnellen Ladefähigkeiten beeindruckte.

Um polnischen Verbrauchern die Möglichkeit zu bieten, die fortschrittliche Qualität und technologische Innovation von GAC so schnell wie möglich zu erleben, hat GAC INTERNATIONAL am 8. April offiziell einen Vertriebsvertrag mit Jameel Motors unterzeichnet. Mehrere neue Energiemodelle von GAC werden zunächst auf dem polnischen Markt eingeführt und bieten den Verbrauchern eine völlig neue Option beim Autokauf.

Durch diese immersive Medienreise nach Polen hat GAC sein Engagement und sein Verständnis für den polnischen Markt weiter vertieft und gleichzeitig sein Bekenntnis und sein Vertrauen in das Prinzip „Operating Locally, Integrated Locally, Serving Locally, and Contributing Locally" bekräftigt. In Zukunft wird sich GAC auf die Erschließung des polnischen Marktes mit Produkten und Dienstleistungen konzentrieren, die sich durch „erstklassige Qualität und wegweisende Technologie" auszeichnen. GAC wird seine Stärken in der Lieferkette für neue Energiefahrzeuge nutzen, um die lokale Produktion voranzutreiben und diese als Ausgangspunkt zu verwenden, um seine fortschrittlichen Fähigkeiten im Bereich der intelligenten Fertigung und seine Philosophie der grünen Mobilität auf breitere europäische Märkte auszuweiten.

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gac-tech-media-immersive-tour-polnische-mediendelegation-lobt-qualitat-und-technologischen-vorsprung-von-gac-302451066.html