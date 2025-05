zvoove übernimmt niederländischen ERP-Anbieter Nocore

Gebäudedienstleistung in Europa: Ein logischer Schritt in zvooves globaler Expansionsstrategie

Mit Nocore übernimmt zvoove den Marktführer für Softwarelösungen im niederländischen Gebäudereinigungsmarkt. Die Niederlande zählen zu den volumenstärksten Märkten Europas in der Gebäudedienstleistung – mit hoher Digitalisierung, komplexen Anforderungen und starker Wettbewerbssituation. Dank der Integration von Nocore steigt zvoove auch im Clean-Segment zu einem der europäischen Marktführer auf.

Zeitarbeit und Arbeitsmigranten: Effiziente Lösungen für eine zentrale Zielgruppe

Im Bereich der Personaldienstleistungen verschafft die Übernahme zvoove eine führende Position im Segment der Zeitarbeit mit Fokus auf Arbeitsmigranten. Nocore ist in den Niederlanden der führende Anbieter für Softwarelösungen, die speziell auf die komplexen Prozesse rund um die Beschäftigung von Arbeitsmigranten zugeschnitten sind – von Rekrutierung über Disposition bis hin zur Lohnabrechnung. Mit Leviy – einem weiteren wichtigen Akteur in der niederländischen Reinigungsdienstleistungsbranche, der seit nunmehr fast fünf Jahren Teil von zvoove ist, stärkt dieser jüngste Schritt die Position von zvoove als Marktführer im Reinigungsdienstleistungssegment in ganz Europa.

„Mit Nocore setzen wir unsere europäische Wachstumsstrategie konsequent fort. Wir sichern uns führende Marktpositionen in zwei zentralen Segmenten – Clean und Zeitarbeit – und gewinnen weitere wertvolle Expertise in einem hochrelevanten Markt", so Oliver Muhr, CEO zvoove. „Damit ist klar: zvoove ist der führende Softwareanbieter für Personal- und Gebäudedienstleister in Europa."

Stefan Kramer, CEO zvoove Clean, fügt hinzu: „Die Niederlande sind einer der wichtigsten Märkte im europäischen Gebäudedienstleistungssektor. Mit Nocore integrieren wir den dortigen Marktführer in unser Clean-Portfolio – ein Meilenstein für uns. Damit bauen wir unsere Marktführerschaft im Clean-Bereich weiter aus und können unseren Kunden noch umfassendere Lösungen bieten."