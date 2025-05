Leichtes Plus - Abwarten vor US-China-Gesprächen

-Kapitalvernichter- schrieb 07.05.25, 11:02

Der Mai ist bei mir seit Jahren der ertragreichste Monat im Jahr. Dies liegt hauptsächlich an den jährlichen Zahlungen von Atoss. Und am gestrigen Tage trudelte nun auch bereits die Atoss Dividende im Depot ein und verbreitet bei mir gute Laune:

Aufgrund der starken Dividendenanhebung wurde in diesem Jahr nun die unglaubliche Schallmauer durchbrochen und es gab sage und schreibe über 100 % Dividende:



Bild: 22983_20250507105247_Screenshot 2025-05-07 074010



An dieser Stelle muss ich aber zugleich darauf hinweisen, dass mein eigentlicher Einstiegswert (=Investitionssumme aus dem Jahr 2006) bei 880,65 € liegt. Allerdings wurde im Jahr 2013 ein Teil der Dividende vom Einstiegswert abgezogen, mit folgendem Vermerk auf der damaligen Dividendenabrechnung: „Bei steuerfreien Dividenden nach § 27 KStG werden vorhandene Anschaffungskosten um die Dividende reduziert.“

Somit liegt die persönliche Dividendenrendite nach meinen Berechnungen (ich beziehe mich immer auf meine tatsächlichen Einstiegswerte inkl. der angefallenen Ordergebühren) bei „nur“ 96,75 %.





Rekorde an allen Fronten



Aber auf Atoss Software ist Verlass und der Start ins neue Geschäftsjahr war auch gewohnt erfolgreich und verspricht abermals ein neues Rekordjahr in Bezug auf Umsatz- und Ergebnissteigerung. Es wäre das 20. Rekordjahr in Folge. Ich persönlich habe auch keine Zweifel, damit das wieder gelingt.



Atoss überzeugt seit Jahren auf ganzer Linie, was sich auch in den entsprechenden Kurs- und Dividendensteigerungen zeigt:



Bild: 22983_20250507105325_Screenshot 2025-05-07 082403



Solch eine unglaubliche Kursentwicklung mit einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 25,57 % pro Jahr über knapp 18 Jahre kann man am gesamten Aktienmarkt wohl an einer einzigen Hand abzählen. Die Gesamtsteigerung kratzt an der 6.000 %-Marke, welche in meinem Depot aufgrund des damaligen Dividendenabzugs im Einstiegswert aber bereits angezeigt wird.

Anmerkung: Für alle, die es nicht wissen: Im Laufe der Jahre kam es zu zwei Aktiensplits, jeweils im Verhältnis 1:2. Somit wurden aus meinen damaligen 100 Anteilen nun 400. Daher sind die Kursdaten entsprechend umgerechnet. Der Kurs zum 04.05.2025 lag bei 132,60 € (x4 = 530,40 €).





Und auch die Dividendenentwicklung ist (fast) einzigartig:



Bild: 22983_20250507105522_Screenshot 2025-05-07 081345



Die Dividenden wurden im Schnitt jedes Jahr um 21,93 % erhöht. Einzelne Ausschläge in der Übersicht liegen daran, dass es auch ein paar schöne Sonderdividenden gab. Die diesjährige Dividende war aber die ganz normale Regeldividende in Höhe von 2,13 € je Aktie!

Die Gesamtsteigerung der Dividende von ursprünglich 0,24 € auf 8,52 € entspricht einem Plus von 3.450 %.

Insgesamt wurden in meinem Konto bisher 4.652,04 € Netto-Dividenden von Atoss ausgezahlt, was einer gesamten Dividendenrendite von 528,25 % entspricht. Und zukünftig gibt es jetzt wahrscheinlich jedes Jahr den kompletten Einsatz (oder mehr) zurück.

In den meisten Fällen – so auch in diesem Jahr – waren die Dividendenzahlungen steuerfrei, da noch der Freistellungsbetrag und/oder Verrechnungstopf ausreichend gefüllt war. Bisher sind lediglich Steuerabzüge von insgesamt 118,61 € erfolgt. Zukünftig wird dies aufgrund steigender Erträge in allen Depots aber kaum noch möglich sein.





FAZIT:



Atoss ist sicherlich die einzige Aktie, mit der ich aus meinem Aktiendepot auftrumpfen kann. Zudem trägt die enorme Entwicklung bisher auch die hauptsächliche Entwicklung im Depot und die Dividenden füllen das Cashkonto wieder ansehnlich auf. Die Aktie bereitet mir aber seit knapp 18 Jahren unglaublich Freude und war mitunter auch ein Grund, damit ich vor einigen Jahren überhaupt wieder in den Börsenhandel eingestiegen bin. Allerdings sind weitere Nachkäufe aufgrund des extrem hohen Depotanteils (= 38,28 % im Aktiendepot mit Stand von heute Morgen ca. 8:45 Uhr, welcher sich in Bezug auf das steigende Gesamtvermögen aber wieder relativiert) nahezu ausgeschlossen. Obwohl es mich gelegentlich gehörig in den Fingern juckt, wie zuletzt beim Kursrutsch auf ca. 105 € im Trump-Schock!

So, das soll es nun von meinem Sonderbericht gewesen sein. Ich wünsche jedem von euch solch eine Perle im Depot und weiterhin viel Erfolg!