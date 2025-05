Bis zu 25.000 Industrie-Jobs in Deutschland durch Handelskrieg gefährdet

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Hamburg (ots) -- Chinesische Waren könnten nach Europa umgeleitet werden: Exportverluste fürChina von bis zu 239 Mrd. USD - rund 33 Mrd. USD davon könnten in Deutschlandlanden, weitere 47 Mrd. USD in der restlichen EU- Druck an zwei Fronten: Wettbewerb für deutsche Waren dürfte im In- und Auslanddeutlich steigen und Wettbewerbsfähigkeit sinken- Jobs in Gefahr: 17.000 bis 25.000 deutsche Arbeitsplätze könnten bedrohtwerden, vor allem im verarbeitenden Gewerbe und in Süddeutschland- Weiterer Dämpfer: Handelskrieg und China-Wettbewerb könnten zu Einbußen voninsgesamt rund -1,5 Prozentpunkten beim BIP-Wachstum in den kommenden dreiJahren führen- Leichter Rückenwind: Sinkende Inflation und günstigere Einkaufspreise dürftenFolgen leicht abmildern- Stärker als gedacht: Trotz steigender Konkurrenz aus China zeigt sichBruttowertschöpfung deutscher Unternehmen seit Jahren robustSollten im Zuge des Handelskriegs zwischen den USA und China keine bilateralenEinigungen erzielt werden, dürften chinesische Exporteure zunehmend in dieeuropäischen Märkte und insbesondere nach Deutschland drängen. Die Folgen wärenerheblich: 17.000 - 25.000 Arbeitsplätze[1] im verarbeitenden Gewerbe könnten indiesem Fall auf dem Spiel stehen. Zu diesem Schluss kommt die jüngste Analysedes weltweit führenden Kreditversicherers Allianz Trade."Die Handelswelt steht derzeit Kopf. Die US-Zölle führen fast überall in derWelt zu erheblichen Verschiebungen bei den Handelsströmen", sagt Milo Bogaerts,CEO von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Vielechinesische Waren könnten nun auf den europäischen Markt umgeleitet werden,anstatt die amerikanischen Regale zu füllen. Das wird aufgrund der ähnlichenIndustriemodelle der beiden Länder vor allem in Deutschland spürbar:Zehntausende Arbeitsplätze sind möglicherweise gefährdet, vor allem imverarbeitenden Gewerbe und bestimmten Regionen. Für das deutscheWirtschaftswachstum ist es ein weiterer Dämpfer; es kommt durch die zunehmendeKonkurrenz schwerfälliger wieder auf die Beine."Süddeutsche Regionen aufgrund industrieller Struktur besonders gefährdetIn Deutschland gehören nach der Analyse von Allianz Trade Regionen wieOberfranken und Tübingen aufgrund der aktuellen deutschen Importmuster und derregionalen industriellen Struktur mit einer hohen Dichte an Unternehmen in derTextil- und Computerindustrie sowie der Raum Freiburg (Computer und Metalle) zuden am stärksten betroffenen Gebieten. Aber auch in anderen Regionen in derBundesrepublik und im Ausland nimmt die Konkurrenz zu.