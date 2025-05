Q4-Update und Jahreszahlen für 2024 NurExone setzt auf Wachstumskurs Das biopharmazeutische Unternehmen NurExone Biologic Inc. hat im vergangenen Jahr eine Reihe von wichtigen Meilensteinen erreicht. Sowohl in der Forschung und Entwicklung seines Vorzeigeprodukts ExoPTEN als auch bei der Expansion und Finanzierung in …