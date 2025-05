JEFFERIES stuft WALMART auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Die Quartalszahlen des Einzelhändlers dürften "okay" sein und die Umsatzerwartungen erfüllen oder leicht übertreffen, schrieb Corey Tarlowe in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Gegenwind für die Gewinne unter anderem durch die US-Zölle könnte aber das operative Ergebniswachstum (Ebit) belasten. Tarlowe ist zudem für das zweite Quartal vorsichtig. Er rät indes, eine Kursschwäche der Aktie, die für ihn ein "Top Pick" bleibt, zum Kauf zu nutzen. Am wichtigsten sei der Ausbau von Marktanteilen./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 23:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2025 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 86,81EUR auf Tradegate (09. Mai 2025, 14:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Corey Tarlowe

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A