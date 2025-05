Rheinmetall nach Rekordjagd im Minus - Auch Renk und Hensoldt

SirWilliams schrieb gestern 15:58

Rheinmetall – Aktuelle Entwicklungen und Ausblick (Stand: Mai 2025)



Allgemeine Informationen

- Rheinmetall erfreut sich einer außergewöhnlich hohen Arbeitgeberattraktivität – allein im laufenden Jahr wurden über 70.000 Bewerbungen eingereicht.

- Das Unternehmen bietet eine breite Produktpalette, die nahezu alle NATO-Anforderungen abdeckt, was eine starke Marktposition und langfristige Auftragschancen sichert.

- Auf dem NATO-Gipfel im Juni werden strategische Beschaffungsentscheidungen getroffen, die bereits im 4. Quartal 2025 in konkrete Bestellungen münden dürften.

- Aus dem aktuellen Auftragsbestand (Backlog) in Höhe von 55 Mrd. € werden 2025 vertraglich verbindliche Bestellungen erwartet. Diese fließen direkt in den Umsatz und das Ergebnis für 2025 ein. Davon entfallen etwa 20–30 % auf Anzahlungen, die ebenfalls bereits 2025 bilanziell wirksam werden.



Finanzkennzahlen und Margen (Q1 2025)

- Die operative Marge im Bereich Defence lag im ersten Quartal bei 11,5 % – ein sehr solider Wert, der über den bisherigen Erwartungen von ca. 9 % liegt.

- Besonders hervorzuheben ist die Marge im Bereich Munition und Raketen mit 19,3 %. Angesichts der massiv steigenden Produktionskapazitäten – insbesondere im Bereich Artillerie – ist hier weiteres Margenpotenzial zu erwarten.



Ausblick und strategische Perspektive

- Durch das Joint Venture mit Lockheed Martin wird Rheinmetall ab 2026 rund 10.000 Raketen pro Jahr fertigen können.

- Allein aus dieser Kooperation wird ab 2026/27 ein zusätzlicher Jahresumsatz von 5 Mrd. € erwartet – ein signifikanter Zuwachs im Vergleich zum Umsatz von ca. 10 Mrd. € im Jahr 2024.

- Für 2025 wird mit einer Konzernmarge von rund 15,5 % gerechnet – eine wichtige Kennzahl auch für künftige KGV-Bewertungen.

- Das Umsatzwachstum im Jahr 2025 wird auf 35–40 % geschätzt – auf Basis bereits gesicherter Aufträge; potenzielle Folgeaufträge sind darin noch nicht enthalten.

- Der Auftragsbestand wird sich 2025 voraussichtlich auf mindestens 80 Mrd. € erhöhen.



Infos aus Investoren-Q&As

UBS



- Ein großer Auftragsboom wird ab 2026 erwartet.

- Die Entscheidungen des NATO-Gipfels im Juni sollen im 4. Quartal 2025 in konkrete Großaufträge überführt werden.

- Erwartete Gesamtaufträge bis 2030 wurden von 250–300 Mrd. € auf 300–400 Mrd. € nach oben korrigiert.

- Dank sogenannter „Framework Agreements“ können bestehende Verträge kurzfristig um bis zu 50 % erweitert werden, was zu sprunghaften Auftragseingängen führen kann.



Deutsche Bank

- Der entscheidende Auftragsschub wird in den Jahren 2026 und 2027 erwartet.



Morgan Stanley

- Beim Dinner mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte wurde eine Erhöhung der nationalen Verteidigungsausgaben auf 3,5 % des BIP ab 2026 in Aussicht gestellt.



Bank of America

- Die Produktionskapazität für Artilleriemunition (Medium Range) beträgt bereits heute rund 4 Mio. Stück pro Jahr – mit weiteren Ausbauplänen.

- Das Unternehmen liegt in allen Projekten im Zeitplan, ohne Verzögerungen oder technische Probleme.

- Aus Insiderkreisen: Die Ukraine plant möglicherweise die Bestellung von 1,5 Mio. Artilleriegranaten jährlich.

- Rheinmetall hat im Bereich Munitionsfertigung nahezu eine Monopolstellung – keine andere Firma in Europa kann derzeit mit den Produktionskapazitäten mithalten.

- Ein Marktanteil von 30 % im europäischen Verteidigungssektor gilt als realistisch.



J.P. Morgan

- Erwarteter Umsatz bis 2030: mindestens 30 Mrd. €, mit steigender Tendenz. Man geht eher davon aus 40 Mrd € +



HSBC

- Der geplante IT-Container-Deal mit der Bundesregierung bietet erhebliches Potenzial im Milliardenbereich und gilt als hochprofitabel.



Agency Partners

- Insiderinformationen zufolge plant Deutschland die Beschaffung von Raketen mit 500–600 km Reichweite – Gespräche mit Rheinmetall laufen bereits.



UBS (Follow-up)

- Aktuell werden weitere Partnerschaften und Kooperationsverträge mit internationalen Rüstungsunternehmen vorbereitet, wenngleich noch keine finalen Vereinbarungen geschlossen wurden.