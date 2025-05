DZ BANK stuft COMMERZBANK AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Commerzbank von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Institut habe ein starkes und über den Erwartungen liegendes erstes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Philipp Häßler am Freitag nach dem Bericht. Aufgrund der guten Kapitalentwicklung sieht er Überraschungspotenzial bei zukünftigen Ausschüttungen. Außerdem sei die Commerzbank wegen der großen Bedeutung des deutschen Firmenkundengeschäfts ein Profiteur des Infrastrukturprogramms in Deutschland./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2025 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 24,84EUR auf Tradegate (09. Mai 2025, 15:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Häßler

Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A