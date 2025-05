Trench Group / Trench Group expandiert in Nordamerika: Aufbau einer ...

Trench Group expandiert in Nordamerika: Aufbau einer neuen Produktionsstätte für Transformator-Durchführungen (Bushings) in Charlotte/USA (FOTO)

Berlin (ots) - Die Trench Group GmbH, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen zur Hochspannungsenergieübertragung, baut seine Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten in Nordamerika deutlich aus. In Charlotte, im US-Bundesstaat North Carolina, entsteht eine neue Fabrik für Transformator-Durchführungen. HSP US, LLC, ein Tochterunternehmen der Trench Group, wird mehr als $60 Mio. in den Aufbau eines Werks investieren, in dem ab Anfang 2026 Spitzentechnologie für den Ausbau der Netzinfrastruktur in den USA gefertigt werden wird. Hierzu gehören insbesondere auch Komponenten der höchsten Spannungsebenen im Bereich von 800 Kilovolt (kV).



Um die Bauzeit zu überbrücken, hat die Unternehmensgruppe bereits weitere Produktionskapazitäten in seinem kürzlich aufgebauten kanadischen Tochterunternehmen HSP Kanada geschaffen. So entstehen weitere Möglichkeiten für Trenchs Kunden in Kanada und die nötige Flexibilität für den gesamten amerikanischen Markt. Insgesamt reagiert die Unternehmensgruppe mit den Maßnahmen auf die sehr stark wachsende Nachfrage in Nordamerika und macht einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen seiner weltweiten Wachstumsstrategie.