Lufthansa-Gruppe setzt Flüge von und nach Tel Aviv weiter aus

toller schrieb 07.05.25, 23:21

Abhängig vom Gesamtmarkt sehe ich LH schnell mal wieder auf 7,x, auch ohne großartige neue Nachrichten oder Finanzkennzahlen bzw. Quartalsabschlüsse. Beruhigung auf der Personalseite wird helfen.



Politische Börsen haben kurze Beinen und so, und das ganze Getrommel gegen USA wird sich wieder erledigen. Die Medien benötigen etwas was sie bequatschen und breittreten können, siehe grad wie beliebt oder unbeliebt der Merz ist in den Tagesthemen. Was soll das jetzt? Man, das Land braucht jetzt mal einen Anstoß und nicht immer wieder weiter Kritik.



Anyhow, dementsprechend, ich sehe das usa Geschäft nicht in Gefahr, wenn sich die Beziehungen zwischen den Ländern wieder normalisieren. USA bleibt ein extrem wichtiger Markt für die deutsche Wirtschaft. Das sollte man mal nicht vergessen.



Ukraine und damit die überflugprobleme sehe ich nicht so schnell gelöst.



Ich warte auf Neuigkeiten bei Brussels Airlines. Auch wenn es eine kleine Airline der LH group ist, sie hat gute Wachstumsraten und Rekordergebnis. Und will im Sommer weiter die Kapazität ausbauen. Die Langstrecke mit z.b. Afrika / Sub-Sahara Geschäft zählt dazu.

ebenso interessant wird die Integration der ITA und das heben von streckensynergien. Italiens Geschäftsleute fliegen viel und teuer und loyal Star Alliance.



Interessant wird, was das Management aus der Kühne Kritik macht. Ich habe es auch schon vor einem Jahr hier geschrieben, diese vielen Marken bringen Komplexität und schön jedesmal einen Marken/Airline Vorstand und teures Management. Und die vermeintliche Freiheit bleibt bei den Tarifen sehr eingeschränkt. Da sorgen die Gewerkschaften schon für.



Discover und eurowings werden weiter Marktanteile gewinnen, das wird dann die Strecken der LH wieder stärken. Man muss nur aufpassen, dass die LH Business class nicht erodiert.



Cargo darf nicht schlechter werden. Das ist ein bisschen Risiko bei rezessionsängsten und vor allem bei den Zolldiskussionen. Siehe die Container Bewegungen zwischen China und USA. Betrifft nicht LH Cargo, zeigt aber wie schnell eine Strecke belastet werden kann.