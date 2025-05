DZ BANK stuft Suss MicroTec auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Suss Microtec von 52 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Bei Suss habe sich ein Abflauen der Nachfragedynamik im Advanced-Backend-Bereich gezeigt, schrieb Armin Kremser am Freitag nach dem Quartalsbericht des auf Halbleiterproduktion ausgerichteten Anlagenbauers. Der Ausblick 2025 sei zwar noch nicht in akuter Gefahr, jedoch lauere das Überraschungsrisiko eher auf der Unterseite. Nachdem der Kurs sich seit dem zweiten Halbjahr 2024 mehr als halbiert habe, seien die kurzfristig eher gedämpften Perspektiven aber eingepreist./rob/ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2025 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,06 % und einem Kurs von 35,38EUR auf Tradegate (09. Mai 2025, 15:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A