Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1252 US-Dollar

Der Kurs zeigt sich in der laufenden Woche eher verhalten, sodass der Fokus auch am heutigen Mittwoch auf der Unterstützung durch das Vorwochentief liegt. Ein Bruch würde Druck in Richtung der 1,12er-Marke verursachen.



Mögliche Tagesspanne: 1,1290 bis 1,1390



Nächste Widerstände: 1,1425 = Vorwochenhoch | 1,1494 = Jahreshoch 2022

Wichtige Unterstützungen: 1,1266 = Vorwochentief | 1,1214 = Hoch aus September 2024 | 1,0954 = März-Hoch

GD20 (Std): 1,1348



EUR/USD Prognose für morgen



Mögliche Tagesspanne: 1,1220 bis 1,1310 alternativ 1,1340 bis 1,1440



Abhängig vom weiteren Verlauf könnte der Kurs am Donnerstag eine mögliche Zwischenerholung fortsetzen und die 1,14er-Marke anvisieren. Sollte hingegen das Vorwochentief unter Druck stehen, wäre ein Bruch in Richtung des 1,12er-Bereichs möglich.