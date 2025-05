Acht EDEKA-Kaufleute führen Deutschlands beste Obst- und Gemüseabteilungen (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Alle EDEKA-Kaufleute überzeugen mit Vielfalt, Präsentation, Beratung und

kreativen Konzepten

- Zwei EDEKA-Märkte eroberten den Spitzenplatz in ihrer jeweiligen Kategorie

- Sechs Märkte werden als regionale Landessieger gewürdigt

- EDEKAnerin aus Dorsten erhält Nachwuchspreis "O+G-YoungStar"



Beim 30. Jubiläum des Deutschen Frucht Preises in Baden-Baden wurden gleich acht

EDEKA-Märkte für ihre herausragenden Leistungen im Frischesegment gewürdigt: Sie

führen die besten Obst- und Gemüseabteilungen Deutschlands. Die ausgezeichneten

EDEKA-Kaufleute überzeugten die Fachjury mit einem ganzheitlichen

Frischekonzept: von der Vielfalt im Sortiment über kreative Warenpräsentation

bis hin zu fachkundiger Beratung und gelebter Regionalität. Zwei Märkte

eroberten dabei den nationalen Spitzenplatz in ihrer Kategorie: Das E-Center

Zielke aus Viersen-Dülken (Nordrhein-Westfalen) gewann in der Kategorie

"Supermarkt", EDEKA Ueltzhöfer aus Heilbronn (Baden-Württemberg) setzte sich als

bester "Verbrauchermarkt" durch. Auf Landesebene siegten EDEKA Niemerszein aus

Hamburg, E-Center Egert in Selb (Bayern), EDEKA Zielke aus Viersen

(Nordrhein-Westfalen) und das Hieber's Frische Center aus Lörrach

(Baden-Württemberg) sowie das E-Center Specht aus Ludwigsfelde (Brandenburg) und

das E-Center WEZ aus Stadthagen (Niedersachsen). Den Nachwuchspreis

"O+G-YoungStar" sicherte sich Lara Harding von EDEKA Honsel in Dorsten.





"Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerinnen und Gewinner! Unsere

selbstständigen Kaufleute und ihre Teams sind das Rückgrat unserer

Sortimentskompetenz. Das zeigt sich ganz besonders in den Obst &

Gemüseabteilungen: Einzigartige Vielfalt zum fairen Preis-Leistungs-Verhältnis

und ein echtes Bekenntnis zur Regionalität und zu Bio", so Markus Mosa,

Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.



Die Obst- und Gemüseabteilungen der prämierten Märkte sind stets auf die

Bedürfnisse der Kund:innen vor Ort ausgerichtet. Ihre Sortiment- und

Beratungskompetenz verdanken sie dabei auch der engen Zusammenarbeit mit den

Expert:innen der regionalen EDEKA-Großhandlung sowie des EDEKA Fruchtkontors,

das die überregionale Beschaffung von Obst und Gemüse für den EDEKA-Verbund

bündelt. Mit seinen acht leistungsstarken Logistikplattformen und vier modernen

Reifereien in Deutschland, Spanien, Italien und den Niederlanden werden die

Großhandlungen bedarfsgerecht mit hochwertigen Erzeugnissen beliefert. Der

Fokus: Kurze Lieferwege und eine enge Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen

Partnerbetrieben - rund die Hälfte aller Lieferanten sitzt in Deutschland. Hinzu

kommt ein starkes internationales Netzwerk mit mehr als 1.000 Partnern aus rund

90 Ländern.



Bereits seit 1996 zeichnet das Fachmagazin "RUNDSCHAU für den

Lebensmittelhandel" zusammen mit dem "FRUCHTHANDEL Magazin" die besten Obst- und

Gemüseabteilungen aus. Eine Fachjury mit Expert:innen aus Handel, Industrie und

Fachpresse bewertet die teilnehmenden Märkte anhand umfangreicher Kriterien wie

Sortimentsvielfalt, Anteil regionaler Erzeugnisse, Warenpräsentation sowie

Beratung in unangemeldeten Store-Checks vor Ort. Schirmherr des Preises ist das

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.



EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative



Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds

basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen

rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf

Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und

Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,

die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von

Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der

EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das

nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben

Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung

verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount

setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft.

Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem

online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem

EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds

ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000

Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200

Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.



