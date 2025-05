Devisen Euro erholt sich etwas von Vortagsverlusten Der Kurs des Euro hat am Freitag ein wenig zugelegt. Am Freitagnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1281 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1252 …