PSI Software SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

Unternehmen: PSI Software SE

ISIN: DE000A0Z1JH9



Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2025 Empfehlung: Kaufen

seit: 09.05.2025

Kursziel: 35,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 06.05.2022, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner



Auftragseingang im ersten Quartal 2025 im Vorwärtsgang

Nach den enorm schwierigen Geschäftsjahren 2023 und 2024 ist die PSI Software SE nun gut für einen Neustart gerüstet. Trotz allem befindet sich die Gesellschaft noch immer in einer Transformationsphase. Die Transformation zu einem Cloud- und Software-as-a-Service-Anbieter bringt in der Anfangsphase deutlich höhere Kosten mit sich, da das Unternehmen in Produkte, Technologie, Cloud-Kapazitäten und Partnerschaften investieren muss. Diese Aufwendungen belasten zwar vorübergehend das Ergebnis, legen aber die Grundlage für in Zukunft deutlich höhere Margen.

Die Cloud-Transformation soll bis 2028 abgeschlossen werden. Dabei gliedert sich das umfangreiche Programm in drei Phasen: In den Jahren 2024/2025 läuft die Transformationsphase, an die sich 2026/2027 die Umsetzung anschließt. Ab 2028 steht dann die Skalierung auf der Agenda. Dadurch sollen deutlich höhere Margen erzielt werden. Das Management hat sich dabei für 2028 einen Umsatzkorridor von 400 bis 440 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 14 bis 16 Prozent zum Ziel gesetzt. Dies sind ambitionierte Ziele, die jedoch das Potenzial von PSI bei einer erfolgreichen Transformation veranschaulichen.

Die Maßnahmen scheinen auch bereits erste Früchte zu tragen. Im ersten Quartal 2025 lag der Auftragseingang mit 158 Mio. Euro auf Rekordniveau. Dabei gelang es dem Unternehmen, sowohl wesentliche Großaufträge von Bestandskunden als auch Orders von Neukunden zu generieren. Dabei legt PSI auch einen verstärkten Fokus auf mehr Wachstum im Ausland. Zudem soll der Anteil wiederkehrender Erlöse kräftig ausgebaut werden.

Im Zuge einer erfolgreichen Transformation erwarten wir in den kommenden Jahren deutlich wachsende Umsätze und kräftig steigende Margen. 2025 wird das Ergebnis aber durch die Investitionen in die Transformation noch einmal stark belastet. Vor diesem Hintergrund stützen wir uns bei unserem Peer-Group-Vergleich im Sinne einer adäquaten Bewertung der PSI-Aktie nun auf das erwartete KGV für 2026. Bei einem auf dieser Basis deutlich auf 35,50 Euro angehobenen Kursziel empfehlen wir weiterhin, den Anteilsschein der Berliner Softwarespezialisten zu "Kaufen".



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PSI AG Aktie Die PSI AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 30,70 auf Tradegate (09. Mai 2025, 15:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PSI AG Aktie um +3,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,56 %. Die Marktkapitalisierung von PSI AG bezifferte sich zuletzt auf 484,26 Mio.. PSI AG zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1800 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,600Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 35,00Euro was eine Bandbreite von -96,75 %/+13,64 % bedeutet.



