Windparkbetreiber PNE mit höherem Verlust

catocencoris schrieb 16.03.25, 08:29

PNE im Vergleich zu Energiekontor mit einer deutlichen Outperformance in den letzten Wochen. Da wird wohl klar wieder die Übernahmefantasie gespielt, mal schauen wie weit der Kurs davon angetrieben dieses Mal läuft. Der Unterschied bei der Marktkapitalisierung ist wieder deutlich: Energiekontor 675 M€ vs. PNE 1 Mrd. €.



Für die EE-Branche dürfte es vermutlich nicht all zu schlecht sein, dass die Grünen nochmal 100 Mrd. € für Klimaschutzprojekte rausgeschlagen haben. Ansonsten weht geopolitisch mittlerweile ein ganz anderer Wind, vor allem aus den USA. Wird spannend, wie sich PNE & Co. in diesem Umfeld in den kommenden vier Jahren schlagen werden können.