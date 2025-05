90 Tage Schonzeit - diese Aktien feiern den Deal zwischen den USA und China

Halbleiter

Das Analysehaus Wedbus sieht in der deutlichen Senkung der Zölle ein "Best-Case-Senario" für Technologieaktien. "Dies ist eindeutig nur der Anfang umfassenderer Verhandlungen, und wir gehen davon aus, dass beide Zollsätze im Laufe der kommenden Monate im Zuge der Verhandlungen deutlich sinken werden", schrieben die Analysten des Unternehmens in einer Mitteilung.

Sie bezeichnen die aktuelle Entwicklung als ein "Traumszenario" für den Markt und optimistische Anleger. Ihrer Einschätzung nach befinden sich die USA und China nun auf einem "beschleunigten Weg zu einem umfassenderen Abkommen", das dem Gesamtmarkt und insbesondere Technologiewerten in diesem Jahr zu neuen Höchstständen verhelfen könnte.

Größter Gewinner zum Wochenauftakt war die Aktie von Marvell, die über 7 Prozent in die Höhe schoss. Ähnliche Gewinne verzeichneten auch Micron und SK hynix. Mit Gewinnen zwischen 4 und 5 Prozent folten dahinter AMD, ASML, Nvidia, Intel und Taiwan Semiconducter.

Obwohl die Aktien aus der Branche einen starken Auftakt in die Woche gefeiert haben, sollten Anleger nicht vergessen, dass nur die Strafzölle gesenkt wurden. Was die Chipbeschränkungen angeht, so bleibt alles beim Alten. Daher sollten Anleger nicht in Euphorie verfallen, sondern mit Bedacht ihre Positionen in der US-Technologiebranche Aufbauen.

In der wallstreetONLINE Börsenloungehaben wir heute bei einem Vertreter aus diesem Pool zugegriffen und die Papiere von AMD ist Depot geholt. Die Aktien von Micron und SH Hynix halten wir aufgrund ihrer fundamentalen Bewertung ebenfalls für aussichtsreich. Allerdings sollte nur einer der beiden Konkurrenten ins Depot wandern.

Bei Intel würden ich abwarten bis der neue Vorstand mit positiven Nachrichten um die Ecke kommt und bei Nvidia sollten Zahlen und Ausblick auf dem Tisch liegen, bevor eine neue Anlegeentscheidung getroffen wird. Die Zahlen kommen am 28.05.2025.

Versand und Logistik

Die 90-tägige Ruhepause dürfte sicherlich von vielenKonzerne dazu ausgenutzt werden ihre Waren schnell in die USA und China zu bringen. Die vereinbarte Zollsenkung könnte daher nicht nur den grenzüberschreitenden Versand beschleunigen, sondern auch spürbare Kostenvorteile mit sich bringen. Für global agierende Logistikdienstleister eröffnet sich dadurch die Chance auf höhere Margen und wachsende Gewinne – insbesondere in einem Umfeld, in dem Effizienz und Tempo zunehmend über Wettbewerbsfähigkeit entscheiden.

Die großen Profiteure zum Wocheauftakt waren die Reedereien. Zim Integrated, Hapag-Lloyd und A.P. Møller-Mærsk schossen allesamt zweistellig in die Höhe. Aber auch die Logistikkonzerne FedEX, UPS und DHL Group starten mit guten Gewinnen in die neue Woche.

DHL-Chef Tobias Meyer hatte erst am Wochenende betont, dass er in der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump durchaus Chancen für seinen Konzern sieht. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung erklärte er, dass der andauernde Handelskonflikt zwischen China und den USA dem Unternehmen voraussichtlich zusätzliches Geschäft verschaffen werde.

"Unternehmen bauen ihre Lieferketten um, dies führt teils zu mehr Transporten", so Meyer. Besonders positiv bewertet er dabei die Entwicklung auf alternativen Handelsrouten: "Außerdem ist der Marktanteil von DHL auf der Route China – USA klein im Vergleich zu unserem Anteil auf anderen Routen. Gewinnen andere Routen an Bedeutung zulasten des Handels China–USA, ist das gut für DHL."

Auch die zunehmende Zollbürokratie sieht Meyer nicht als Belastung, sondern als Geschäftsmodell: "Mehr Verzollung bedeutet mehr Arbeit für Dienstleister wie uns. Die Arbeit rechnen wir ab."

Zwar trifft die Annahme von Herrn Meyer die nächsten 90 Tage nicht mehr so ganz zu, trotzdem ist die DHL Group mein Favorit unter den Logistikkonzern. Die Aktie hat den Widerstand bei 37,50 Euro geknackt und ist damit aus der Charttechnik heraus ebenfalls ein Kauf.

Den Reedereien hinterherzuspringen halte ich fürnicht sher aussichtsreich. Hier sollten Anleger erst einmal eine Beruhigung abwarten. Danach wäre die Aktien für einen kurzen Zeitraum eine Spekulation wert.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der nline-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

