DEVK-Vorstand Dr. Michael Zons kümmert sich um das Kundenressort (FOTO)

Köln (ots) - Im Konzernvorstand der DEVK gibt es eine neue Geschäftsverteilung.

Dr. Michael Zons (50), Vorstand für die Bereiche Leben und Schaden, betreut

künftig auch Sach-HUK Betrieb. Diese Aufgabe übernimmt er von Michael Knaup

(51), der zum Jahresanfang 2026 neuer Vorstandsvorsitzender wird.



Die Kundenperspektive ist sein Metier: Seit 2022 verantwortet Dr. Michael Zons

bereits die Lebensversicherung, seit 1. April 2025 zusätzlich Sach-HUK Schaden.

Ab 1. Juni kommt Sach-HUK Betrieb neu dazu. Damit verantwortet er in Leben und

Komposit alle Vorgänge von der Produktgestaltung über den Vertragsabschluss bis

hin zur Schadenregulierung. Auch der Bereich Qualitätsmanagement gehört in sein

Ressort.





Kundenanliegen in einer Hand



Begonnen hat Dr. Zons seine Karriere bei der DEVK am 1. Juli 2018 als

Generalbevollmächtigter für die Lebensversicherung. 2021 stieg er in den

Vorstand auf - zunächst bei der DEVK Krankenversicherungs-AG bis 2024. Seit 2022

ist er zudem Mitglied der Vorstände der DEVK Versicherungsvereine a.G., der DEVK

Allgemeine Versicherungs-AG und der DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG, seit

2024 auch der DEVK Pensionsfonds-AG. Gestartet war Dr. Zons nach dem Studium der

Betriebswirtschaft als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für

Versicherungswirtschaft der Universität Köln. 2006 ging er als Assistent des

Vorstandsvorsitzenden zur ERGO Versicherungsgruppe. Zuletzt war er dort als

Bereichsleiter Leben/Operations tätig, bevor er seine Laufbahn bei der DEVK

fortsetzte. Dr. Michael Zons ist verheiratet und hat drei Kinder.



Weitere Veränderungen



Ebenfalls heute hat der Aufsichtsrat der DEVK Vermögensvorsorge- und

Beteiligungs-AG zum 1. Juni 2025 den Vorstand erweitert. Michael Knaup (51), ab

2026 neuer DEVK-Vorstandsvorsitzender, gehört hier ab Juni auch dem Vorstand an.

Er folgt Bernd Zens (62) nach, der zum 31. März 2025 in den Ruhestand getreten

ist. Im Jahresverlauf können sich weitere Veränderungen ergeben.



Das beste Gefühl ist, wenn einfach nichts passiert. Und wenn doch mal was ist,

hilft die DEVK schnell und persönlich weiter. Vor fast 140 Jahren von

Eisenbahnern für Eisenbahner gegründet krempeln heute rund 7.500 Menschen im

Innen- und Außendienst die Ärmel hoch. Sie kümmern sich um die Anliegen von

bundesweit rund 4,2 Millionen Kundinnen und Kunden. Davon sind 577.000

Mitglieder, also Beschäftigte der Verkehrsbranche und deren Angehörige.

Insgesamt versichert die DEVK mehr als 15,0 Millionen Risiken in allen Sparten.

Nach der Anzahl der Verträge ist sie Deutschlands viertgrößter Hausrat-,

fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer.



