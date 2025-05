Deutsche Indizes im Aufwind: DAX, MDAX und SDAX glänzen – US-Märkte schwächeln

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes gemischte Signale senden. Der DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,51% und steht aktuell bei 23.494,78 Punkten. Der MDAX folgt diesem positiven Trend mit einem Plus von 0,44% und erreicht 29.751,73 Punkte. Besonders stark zeigt sich der SDAX, der um 0,86% zulegt und bei 16.341,57 Punkten notiert. Auch der TecDAX kann mit einem Zuwachs von 0,60% auf 3.745,00 Punkte überzeugen. Im Gegensatz dazu zeigen die US-amerikanischen Indizes eine verhaltene Entwicklung. Der Dow Jones verzeichnet einen leichten Rückgang von 0,20% und steht bei 41.283,77 Punkten. Der S&P 500 bleibt unverändert und notiert bei 5.664,63 Punkten. Insgesamt präsentieren sich die deutschen Indizes heute in einer soliden Aufwärtsbewegung, während die US-Märkte eine uneinheitliche Performance aufweisen.Die Commerzbank führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 3.87% an, gefolgt von Bayer mit 2.75% und Airbus, das um 2.46% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete MTU Aero Engines einen Rückgang von 1.01%, während Heidelberg Materials um 1.70% fiel.Allianz schloss mit einem Minus von 2.87%.Im MDAX sticht Evotec mit einem beeindruckenden Plus von 10.17% hervor, gefolgt von Aroundtown mit 6.46% und Kion Group, die um 4.02% zulegte.Auf der anderen Seite fiel Hochtief um 2.55%, HENSOLDT um 2.80% und PUMA verzeichnete den stärksten Rückgang mit -7.52%.Im SDAX zeigt SMA Solar Technology die beste Performance mit 6.61%, gefolgt von GFT Technologies mit 5.63% und SUESS MicroTec, das um 5.38% zulegte.JOST Werke fiel um 2.03%, Heidelberger Druckmaschinen um 2.97% und ProSiebenSat.1 Media verzeichnete einen Rückgang von 4.01%.Im TecDAX führt Evotec erneut mit 10.17%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 5.38% und Elmos Semiconductor, das um 2.86% zulegte.Die Flopwerte im TecDAX sind ATOSS Software mit -1.05%, Draegerwerk mit -1.12% und HENSOLDT, das ebenfalls um 2.80% fiel.Im Dow Jones verzeichnete Chevron Corporation einen Anstieg von 0.99%, gefolgt von Verizon Communications mit 0.61% und Boeing mit 0.58%.Die Flopwerte sind Unitedhealth Group mit -1.01%, Salesforce mit -1.04% und IBM, das um 1.96% fiel.Im S&P 500 sticht Insulet mit einem Anstieg von 18.41% hervor, gefolgt von Microchip Technology mit 11.76% und Tesla, das um 4.80% zulegte.Deckers Outdoor fiel um 3.25%, Chipotle Mexican Grill um 3.36% und Vistra verzeichnete den stärksten Rückgang mit -3.50%.