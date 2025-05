Erneuter System-Ausfall an Flughafen Newark schürt Sorgen Der erneute Kontaktverlust zu Flugzeugen am Flughafen Newark unweit der US-Millionenmetropole New York schürt Sorgen um die Sicherheit im Luftverkehr. Nach einem Blackout vor einigen Tagen verloren die Fluglotsen an dem großen internationalen …