Neue Speicherlösungen und starke Impulse für die Energiewende zu Hause (FOTO)

München (ots) - Anker SOLIX (https://www.ankersolix.com/de) , der weltweite

Marktführer für steckerfertige Balkonkraftwerksspeicher1, präsentierte auf der

Intersolar 2025 in München ein breites Produktportfolio sowie wertvolle Insights

von renommierten Expert:innen zu Trends und Entwicklungen in der europäischen

Solarbranche.



Roundtable und Fachvorträge: Expert:innen sprechen zur Zukunft der dezentralen

Energiewende





Neben der Produktausstellung lud Anker SOLIX in diesem Jahr auch zahlreicheExpert:innen ein, zu verschiedensten Themen und Visionen zu sprechen. Im Rahmendes Anker SOLIX Roundtables diskutierten Hans-Josef Fell, Präsident der EnergyWatch Group und Bundestagsabgeordneter a.D., und Shaun Xiong, General Managervon Anker SOLIX , über den Stand und die Perspektiven der dezentralenEnergiewende in Europa. Fell unterstrich, dass Solartechnologie undSpeicherlösungen essenziell für Klimaschutz und Unabhängigkeit von fossilenEnergien seien. Der aktuelle Ausbau sei jedoch zu langsam: Lediglich 18 Prozentder Einfamilienhäuser in Deutschland verfügen über eine Solaranlage. Alszentrale Hürden nannte Fell mangelnde Aufklärung, fehlende Standards im Handwerkund unzureichende politische Rahmenbedingungen - insbesondere beim Thema "EnergySharing". Er appellierte an Bürger:innen, selbst aktiv zu werden und aufdezentrale, gemeinschaftliche Energielösungen zu setzen.Dr. Thomas Hillig, Gründer von THEnergy, zeigte in seinem Vortrag Parallelenzwischen Solarsystemen in Afrika und Balkonkraftwerken in Europa auf. BeideTechnologien fördern die dezentrale Energieversorgung, senken Einstiegshürdenfür Verbraucher:innen und eröffnen neue Wege zu mehr Energieunabhängigkeit.Daniel Fuchs, Chief Customer Officer bei EUPD Research, untermauerte dieDiskussion mit aktuellen Marktdaten und Forschungserkenntnissen und beobachteteden großen Anstieg an Balkonkraftwerken in Zahlen in Deutschland. Julia Pohl,Director Research Operations bei EUPD Research, stellte ergänzend zentraleErgebnisse der neuen Studie von EUPD Research und Anker SOLIX vor, die zeigt:Speicherlösungen steigern die Wirtschaftlichkeit von Balkonkraftwerken erheblichund verkürzen deren Amortisationszeit deutlich. Weiterhin gab auch MarcoLarousse, Co-Founder des Bundesverbands Steckersolar e.V. (BVSS), praxisnaheEinblicke aus Sicht engagierter Anwender:innen. Er sprach über aktuelleRestriktionen, Potenziale und neue Wege für Balkonkraftwerke mit Speicher ausder Perspektive der "Eigenenergiewende".Solarbank 3 Pro: Der KI-optimierte Speicher für BalkonkraftwerkeDie im April vorgestellte Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro setzt mit einer