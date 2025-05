Trump und China: Montag Monster-Rally oder fetter Abverkauf?

Donald Trump hat heute verkündet, dass Zölle gegen China in der Höhe von 80% ok wären, aber das solle US-Finanzminister Bessent verhandeln. Damit aber hat Trump faktisch einen Rahmen vorgegeben, hinter den Bessent nicht viel zurück fallen kann. China wiederum fordert im Vorfeld faire Gleichbehandlung - und in der Tat ist der Zoll-Unterschied zu allen anderen Ländern für Peking ein absolutes "no go". Ein Deal zwischen den USA und China ist daher an diesem Wochenende praktisch ausgeschlossen - die Frage ist, ob Trump nach dem Treffen die Zölle senkt und wie tief (und ob China das auch tut). Wie werden die Aktienmärkte reagieren am Montag? Der Zoll-Hardliner Peter Navarro hat heute gesagt: das wird ein spannende Wochenende für die Märkte. Damit hat er recht - denn das Zoll-Thema ist so wichtig wie nichts anderes, wie die earnings calls der US-Unternehmen belegen (inzwischen deutlich wichtiger als das Thema KI)..

1. Warum Trumps „Renaissance der Fertigungsindustrie“ durch Zölle noch schwieriger wird

2. Aktienmärkte: Wichtiges S&P 500-Modell warnt vor fallenden Kursen

