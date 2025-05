Canada Nickel sichert von BT Capital bereitgestellten Überbrückungskredit in Höhe von 20 Millionen US-Dollar und gibt Unternehmensupdate

TORONTO, 9. Mai 2025 - Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ... ) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) meldete heute den Abschluss eines Überbrückungskredits in Höhe von 20 Millionen USD, der von Ber Tov Capital Corporation („BT Capital“) bereitgestellt wurde und am 9. Mai 2025 unterzeichnet wurde. Die Finanzierung ermöglicht es dem Unternehmen, sein Nickelsulfid- Vorzeigeprojekt Crawford voranzutreiben und das bestehende Darlehen mit Auramet International, Inc. („Auramet“) abzuzahlen.

„Wir freuen uns, dass BT Capital, ein langjähriger Teilnehmer an unseren Finanzierungen, dieses Überbrückungsdarlehen in Höhe von 20 Millionen USD bereitgestellt hat, das uns in die Lage versetzt, das Nickelsulfidprojekt Crawford weiter voranzutreiben und bis Ende 2025 eine Bauentscheidung zu treffen“, sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel. „Wir gehen auch davon aus, dass wir die bereits angekündigte Investition in Höhe von 20 Millionen CAD in Form einer Wandelanleihe mit der Taykwa Tagamou Nation in der Woche vom 12.Mai 2025 abschließen werden.“

Darlehensbedingungen

Das Darlehen wurde von der BT Strategic Mineral Assets LP gewährt, deren Ankerinvestor Baronet Capital ist. Es ist am 9. Februar 2026 fällig, wird mit 1,00 % pro Monat verzinst und beinhaltet eine Bearbeitungsgebühr von 2,5 %. Als Teil der Transaktion erhielt BT Strategic Mineral Assets LP 5.000.000 Warrants mit einjähriger Laufzeit, die zu 0,94 $ ausübbar sind. Diese Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen

Dieses besicherte Darlehen enthält die für eine Transaktion dieser Art üblichen positiven und negativen Auflagen und unterliegt noch der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (eine bedingte Genehmigung wurde bereits erteilt). Die Sicherheiten umfassen das gesamte Privateigentum und Immobilien. Die Erlöse werden zur Rückzahlung des verbleibenden Darlehens von Auramet und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.

Unternehmensupdate: Erwerb von Liegenschaften

Im Rahmen seiner regionalen Konsolidierungsstrategie im Gebiet Timmins hat Canada Nickel eine 100%ige Beteiligung an 9 primären und 23 sekundären zusammenhängenden Bergbau-Claims von insgesamt 656 Hektar (1.621 Acres) erworben. Als Gegenleistung wird das Unternehmen 70.000 Stammaktien an die Verkäufer ausgeben, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Diese Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

