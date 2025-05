Huawei Städte in Bewegung halten, urbane Schienenintelligenz verstärken HONGKONG, 9. Mai 2025 /PRNewswire/ - Der Huawei Smart Urban Rail Summit fand in Hongkong, China, unter dem Motto „Steaming Ahead with Cloud-Network Convergence and Data & AI Enablement for Smart Urban Rail" statt. Thomas Xu, Vice President der …