Commerzbank - Aktie im Rampenlicht - 09.05.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Commerzbank einen Gewinn von +29,32 % verbuchen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,58 % geändert.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank nach Quartalszahlen von 21,50 auf 24 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern des Instituts habe sie ihre Gewinnprognosen (bereinigtes …

EQS Voting Rights Announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 09.05.2025 / …

Ein Gewinnsprung der Commerzbank im ersten Quartal hat die Aktien des Dax-Konzerns am Freitag kräftig angetrieben. Während ihres Abwehrkampfs gegen die Unicredit legte die Coba einen überraschend starken Jahresstart hin. Das Institut will sich …