Eine Gruppe von kanadischen Unternehmern übernimmt das Ruder

MONTRÉAL, Mai 10, 2025 /PRNewswire/ -- Rocky Mountain, eine kultige kanadische Mountainbike-Marke, schlägt ein neues Kapitel in seiner Geschichte auf, da das Unternehmen an eine neue Gruppe von vier kanadischen Investoren, Chaos Sports Inc. übergeht.

Dieser Übergang ist für alle gedacht, die die Geschichte von Rocky Mountain mitgestaltet haben - von Wochenend-Kriegern und neugierigen Neulingen bis hin zu erfahrenen Rennfahrern und Streckenbauern.

Geboren aus den Trails und angetrieben von der Leidenschaft für den Sport, bleibt Rocky Mountain tief verwurzelt in British Columbia, wo alles begann. Zu diesem Zweck werden wir unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in North Vancouver wieder aufnehmen, einem Eckpfeiler der Fahrradkultur, der auch heute noch die Vision des Unternehmens inspiriert.

Ein erfahrenes Team, das den Love the Ride Spirit weiterträgt

Das neue Eigentümerteam bringt vielfältiges Fachwissen, eine gemeinsame Liebe für den Radsport und die Natur sowie ein klares Bekenntnis zum Wachstum von Rocky Mountain mit, ohne dabei die DNA des Unternehmens zu vernachlässigen. Drei der neuen Eigentümer stehen auch hinter Maui Bikes, einem in Québec ansässigen Unternehmen, das sich auf Elektrofahrräder spezialisiert hat - ein Zeichen für ihr aktives Engagement in der Branche und ihr tiefes Verständnis für die Fahrer von heute.

Jonathan Bourgeois , Mitbegründer von Raccoon Skis und Partner bei Maui Bikes, bringt praktische Erfahrung, eine innovative Denkweise und eine tiefe Verbundenheit zur Outdoor-Kultur mit.

Christian Thibert, Präsident von Thibert Inc. - einem führenden nordamerikanischen Vertriebsunternehmen - legt den Schwerpunkt auf Innovation, hervorragenden Kundenservice und strategische Partnerschaften. Seine langfristige Vision steht im Einklang mit den Bemühungen von Rocky Mountain um eine Neupositionierung.

Patrick St-Denis, der bereits bei Oakley und The North Face tätig war, verfügt über ein ausgeprägtes Konsumentenverständnis und ein großes Fachwissen in Sachen Markenstrategie.

, der bereits bei Oakley und The North Face tätig war, verfügt über ein ausgeprägtes Konsumentenverständnis und ein großes Fachwissen in Sachen Markenstrategie. Jean-François Grenache, ein Spezialist für Marketing und Geschäftsentwicklung, ist bekannt für die Wiederbelebung von Marken in komplexen Marktumgebungen.

„Rocky Mountain ist mehr als nur ein Name - es ist eine Denkweise, eine Kultur, eine Art, die Fahrt zu erleben. Wir gehen mit Bescheidenheit, Energie und Entschlossenheit an die Sache heran. Unser Ziel ist klar: Wir wollen das würdigen, was Rocky seit über 40 Jahren stark gemacht hat, und ein neues Wachstumskapitel aufschlagen", sagt Patrick St-Denis, Sprecher der Gruppe.

Servicekontinuität und Gewährleistungsunterstützung

Für den Zeitraum 2025-2026 ist ein strategischer Neustart geplant, mit dem Ziel, Rocky Mountain zu einem weltweit führenden Mountainbike-Unternehmen zu machen. Die neuen Eigentümer haben sich verpflichtet, die höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Service und Support aufrechtzuerhalten. Kurzfristig werden der Geschäftsbetrieb, der Kundenservice, der Kundendienst und die Partnerverpflichtungen wie gewohnt fortgesetzt. Alle von Rocky Mountain in den letzten Jahren gewährten Garantien werden in vollem Umfang gewahrt. Fahrradteile und -komponenten sind weiterhin erhältlich.

Über Rocky Mountain

Rocky Mountain Bicycles entwirft, entwickelt und perfektioniert Mountainbikes in und um North Vancouver, BC, seit 1981. Der abwechslungsreiche Spielplatz der North Shore hat uns das ideale Testgelände für alle Arten von Reiten geboten. Wir sind ein kanadisches Unternehmen mit globaler Reichweite, und unser Ziel ist es, ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. Von dem Moment an, in dem Sie ein Bein über eines unserer Fahrräder werfen, ist es klar, dass sie für Menschen gemacht sind, die Love the Ride.

Medienkontakt: Loïc Philibert, lphilibert@syrus.ca

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2683728/Rocky_Mountain_A_New_Era_for_Rocky_Mountain__A_Group_of_Canadian.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2683726/Rocky_Mountain_A_New_Era_for_Rocky_Mountain__A_Group_of_Canadian.jpg

