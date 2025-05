Brockhaus, GFT, Kontron, SNP, Süss Microtec, TeamViewer, Westwing u.w.

Willkommen zu Folge 42 unseres Podcasts, in der wir – Volker Glaser und Lukas Spang – mitten in der Berichtssaison ein umfassendes Update zu den aktuellen Quartalszahlen und Börsenentwicklungen geben!

In dieser Episode analysieren wir die Zahlen von Unternehmen wie SÜSS MicroTec, TeamViewer, Kontron, SNP, Wacker Neuson, GFT, Westwing und anderen. Dazu teilen wir unsere Einschätzungen zu den Chancen und Risiken für Investoren, inklusive spannender Diskussionen über strategische Entwicklungen, Akquisitionen und Marktzyklen. Highlights dieser Folge:

SÜSS MicroTec: Die Zahlen zeigen ein starkes Umsatzwachstum von 32 %, ein EBIT-Plus von 37 % und eine EBIT-Marge von 16,6 %. Der Auftragseingang lag mit 88,1 Mio. € unter dem Vorjahrespeak, was jedoch in den Erwartungen lag. Besonders spannend: AI-Aufträge könnten in Q2 wieder anziehen. Wir diskutieren, warum wir aktuell nicht investiert sind, aber die Aktie bei Kursen unter 30 € interessant wird.

TeamViewer: Nach der 700-Mio.-Akquisition lieferte Q1 ein Wachstum von 7 %, aber die 1E-Erstkonsolidierung enttäuschte mit nur 12 % Wachstum. Dennoch bleibt das Kerngeschäft solide, und die strategische Fokussierung auf das Enterprise-Geschäft (20 % Wachstum) ist vielversprechend. Wir beleuchten, warum die Aktie günstig erscheint, aber auch Risiken birgt.

Kontron: Q1 überzeugt mit einer gestiegenen Bruttomarge von 44 % und einem EBIT-Wachstum von 35 %. Der Auftragseingang (+33 %) und eine Book-to-Bill-Ratio von 1,3 signalisieren eine starke Zukunft. Kritikpunkt: Die hohen aktivieren Eigenleistungen. Wir diskutieren, warum die Calls manchmal schleppend wirken und was Analysten daran stört.

SNP: Die Softwarefirma aus Heidelberg legt mit 23 % Umsatzwachstum, einer EBIT-Verdopplung und einer EBIT-Marge von 11,9 % stark vor. Der Auftragseingang (+25 %) und ein Free Cashflow von über 13 Mio. € unterstreichen die Qualität. Trotz drohendem Delisting bleibt die Aktie eine Top-Position für uns.

Wacker Neuson: Die Zahlen waren erwartungsgemäß schwach, aber entlang der Prognose. Eine Book-to-Bill-Ratio von 1,4 und konstante Nachfrage geben Zuversicht, doch die Zyklik des Geschäfts bleibt ein Thema. Aktuell sehen wir bei Kursen von 22–24 € keinen Einstieg.

Westwing: Das Unternehmen dreht das Ergebnis, trotz stagnierendem Wachstum im Möbelretail. Mit einer Bruttomarge von 51,5 % und einem EBIT-Wachstum von 44 % ist die Aktie bei 7–8 € wieder interessant. Wir sprechen nächste Woche mit dem CFO!

GFT, Mensch und Machine, Brockhaus & Co.: Wir analysieren die gemischten Ergebnisse, von GFTs schwachem Ausblick bis zu Brockhaus’ enttäuschenden Zahlen und diskutieren, warum wir bei manchen Unternehmen skeptisch bleiben.

Die gesamte Folge gibt es hier: https://youtu.be/Xv55HFXH3II