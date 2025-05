Kaum Bewegung bei Zustimmungswerten

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz des Antritts der neuen Bundesregierung zeichnet sich kaum Bewegung bei den Umfragewerten der Parteien ab. In einer aktuellen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild" liegt die Union wie in der Vorwoche mit 25 Prozent knapp vor der AfD, die ebenfalls ihren Wert hält (24 Prozent). Auch die SPD (16 Prozent) und die Linken (10 Prozent) verharren auf ihren Werten. Die Grünen verlieren im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt und langen in der Umfrage bei 11 Prozent. BSW und FDP würden den Einzug mit je 4 Prozent wie in der Vorwoche knapp verpassen.

Die Anhänger der AfD wurden von Insa befragt, wen sie wählen würden, wenn die Partei verboten wäre. 30 Prozent gaben an, in diesem Fall gar nicht zu wählen. 24 Prozent würden sich demnach für das BSW entscheiden, jeweils 8 Prozent für Union und FDP, jeweils 4 Prozent für SPD und Linke und 3 Prozent für die Grünen.