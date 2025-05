Rüstungsaktien im Aufschwung: Rheinmetall bringt Anlegern Rekordgewinne!

Am 24. Februar 2022 begann Russland seinen Angriff auf die Ukraine, ein Schritt, der von westlichen Geheimdiensten lange vorhergesagt wurde. Diese warnten bereits Monate zuvor vor einer bevorstehenden Invasion und veröffentlichten detaillierte Informationen über russische Truppenbewegungen. In diesem Kontext stellt sich die Frage, welche finanziellen Möglichkeiten sich für Anleger boten, die in Rüstungsunternehmen investierten. Ein Beispiel ist die Rheinmetall-Aktie: Wer zu Beginn des Krieges 1.000 Euro investierte, hätte bis Mai 2025 eine Rendite von etwa 1.500 Prozent erzielt, was das Investment auf rund 16.000 Euro anwachsen ließ. Langfristige Anleger konnten sogar noch höhere Gewinne realisieren.

Rheinmetall, Deutschlands größter Rüstungskonzern, hat nicht nur von der erhöhten Nachfrage nach Rüstungsprodukten profitiert, sondern auch seine Geschäftsfelder diversifiziert. So plant das Unternehmen, in Zusammenarbeit mit dem finnischen Satellitenhersteller Iceye, in Neuss eine Produktionsstätte für Weltraum-Satelliten zu errichten. Diese Satelliten, die mit synthetischem Apertur-Radar ausgestattet sind, können auch bei schlechten Wetterbedingungen hochauflösende Bilder liefern und sind bereits im Ukraine-Konflikt von Bedeutung.