Dow Jones im Ausnahmezustand: Chancen und Risiken für Anleger im Blick!

Die Aktienmärkte, insbesondere der Dow Jones, befinden sich seit geraumer Zeit in einem Ausnahmezustand, geprägt von extremen Kursbewegungen. Der Index erlebte im Sommer 2023 eine bemerkenswerte Gewinnserie von 13 Tagen, die zu einem Anstieg von 5,72 % führte. Diese Phase folgte auf eine längere Korrektur, die den Dow Jones im Jahr 2022 um 22,4 % nach unten drückte. Die darauf folgende Erholung führte zu einem Rekordhoch von 57,27 % innerhalb von 539 Tagen, gefolgt von einer schnellen Korrektur von 18,74 % in nur 46 Tagen.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der Dow Jones sein Tief in der jüngsten Korrektur erreicht haben könnte, was als bullish gewertet wird. Dennoch bleibt die Frage, ob die Konsolidierung ausreichend war, um einen neuen Aufwärtstrend zu unterstützen. Der Index hat kürzlich erneut eine Übertreibung erlebt, als er in nur 20 Handelstagen um 13,20 % zulegte, was auf eine kurzfristige Überbewertung hindeutet.