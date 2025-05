Ölpreise steigen: Handelskonflikte und Opec+ belasten die Märkte! Die Ölpreise haben in den letzten Tagen eine Aufwärtsbewegung erfahren, nachdem ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli am Freitag bei 63,90 US-Dollar notierte, was einem Anstieg von 1,06 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. …