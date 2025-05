RWE: Finanzberichte & Aktienrückkäufe – Wichtige Neuigkeiten für Investoren!

Die RWE Aktiengesellschaft hat am 8. Mai 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung informiert über die bevorstehenden Quartals- und Zwischenberichte des Unternehmens. Der erste Quartalsbericht für das Jahr 2025 wird am 15. Mai 2025 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Die entsprechenden Dokumente werden auf der Unternehmenswebsite unter den angegebenen Links zugänglich sein.

Zusätzlich zu den Finanzberichten hat RWE auch eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die Informationen über ein Aktienrückkaufprogramm enthält. Dieses Programm wurde bereits im Dezember 2024 angekündigt und betrifft mehrere Tochtergesellschaften der RWE, darunter die RWE Supply & Trading GmbH UK Branch und die RWE Generation UK plc. Im Mai 2025 wurden im Rahmen dieses Rückkaufprogramms insgesamt 2.410 Aktien der RWE Aktiengesellschaft erworben. Der durchschnittliche Kaufpreis betrug 28,63 GBP pro Aktie, was zu einem Gesamtbetrag von etwa 68.997 GBP führte. Die Transaktionen fanden ausschließlich an der Frankfurter Wertpapierbörse statt.