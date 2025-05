Delisting-Angebot: CGM-Aktionäre erhalten 22 Euro pro Aktie – Jetzt handeln!

Am 8. Mai 2025 gab die Caesar BidCo GmbH, eine Holdinggesellschaft, die von CVC Capital Partners plc beraten wird, bekannt, ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot für die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM) abzugeben. Die Bieterin plant, den Aktionären von CGM 22,00 Euro pro Aktie in bar anzubieten, um alle nicht direkt gehaltenen Aktien zu erwerben. Das Angebot wird ohne Vollzugsbedingungen durchgeführt, was bedeutet, dass die Aktionäre die Möglichkeit haben, ihre Anteile vor der Einstellung der Börsennotierung zu verkaufen.

Die Entscheidung zum Delisting wurde in Übereinstimmung mit den deutschen Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) und des Börsengesetzes (BörsG) getroffen. Die Bieterin hat bereits eine Delisting-Vereinbarung mit CGM abgeschlossen, die vorsieht, dass CGM vor Ablauf der Annahmefrist den Widerruf der Zulassung ihrer Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt. Dies umfasst auch die Beendigung der Einbeziehung der CGM-Aktien in den Freiverkehr an verschiedenen deutschen Börsen.