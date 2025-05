Euro sinkt: Handelskonflikt und US-Dollar stärken den Markt!

Der Rückgang des Euro wurde durch die positive Marktreaktion auf die Aussicht auf eine Entspannung im globalen Handelskonflikt beeinflusst. Die USA und Großbritannien haben einen Handelspakt vereinbart, der als erste bedeutende Vereinbarung seit der Einführung neuer Zölle durch die US-Regierung im April gilt. Präsident Donald Trump deutete an, dass weitere Handelsabkommen folgen könnten, was dem Dollar Auftrieb gab.

Am Donnerstag ist der Kurs des Euro zum US-Dollar im US-Handel gesunken und wurde zuletzt bei 1,1222 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1297 Dollar fest, was einen Rückgang im Vergleich zum Mittwoch darstellt, als der Kurs bei 1,1360 Dollar lag. Der US-Dollar kostete somit 0,8851 Euro, was ebenfalls einen Anstieg im Vergleich zu den vorherigen 0,8802 Euro darstellt.

Am Freitag hielt der Euro sein Niveau weitgehend stabil und wurde zuletzt bei 1,1255 Dollar gehandelt. Der EZB-Referenzkurs lag bei 1,1252 Dollar, was einen weiteren Rückgang im Vergleich zum Donnerstag darstellt. Der Dollar kostete somit 0,8887 Euro.

Im Laufe des Donnerstags zeigte sich der Euro zunächst stabil und wurde am Vormittag bei 1,1289 Dollar gehandelt, was leicht unter dem Niveau vom Vorabend lag. Diese Stabilität folgte auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed, die sich in einer abwartenden Haltung zeigt und keine kurzfristigen Zinssenkungen plant. Fed-Chef Jerome Powell betonte die Notwendigkeit, die Entwicklungen abzuwarten, was den Dollar gegenüber anderen Währungen stärkte.

Besonders auffällig waren die Verluste bei den als sichere Häfen geltenden Währungen, wie dem Schweizer Franken und dem japanischen Yen, die unter der Aussicht auf eine Entspannung im Handelskonflikt litten. Zudem kündigte Trump ein bedeutendes Handelsabkommen mit einem „großen und hoch angesehenen Land“ an, das Berichten zufolge Großbritannien sein soll.

Die Märkte richten nun den Blick auf die bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen, insbesondere auf die Zinsentscheidung der Bank of England, die voraussichtlich die einzige Notenbank sein wird, die in dieser Woche die Zinsen senkt. Analysten erwarten, dass die EZB und andere europäische Notenbanken zunächst abwarten werden, bevor sie auf die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen reagieren.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 1,125USD auf Forex (09. Mai 2025, 23:27 Uhr) gehandelt.