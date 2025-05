Heidelberg Materials: Kursziel-Anhebung und starke Quartalszahlen beflügeln Aktie!

Am Donnerstag, nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen, zeichnete sich eine Fortsetzung der Kursrally für Heidelberg Materials ab. Vorbörslich stiegen die Aktien um 2,7 Prozent auf 181,73 Euro im Vergleich zum Schlusskurs an der Xetra-Börse. Damit nähern sich die Titel dem Rekordhoch von 182,20 Euro, das Ende März erreicht wurde. Händler und Analysten äußerten sich positiv über die veröffentlichten Zahlen, die klar über den Erwartungen lagen. Besonders hervorzuheben ist das starke Geschäft in Afrika, das maßgeblich zu den positiven Ergebnissen beigetragen hat.

Die Analysten erwarten, dass der Widerstand bei 181,05 Euro, an dem der Kurs in der Vergangenheit mehrfach gescheitert ist, heute überwunden werden könnte. Die positive Marktreaktion auf die Quartalszahlen deutet darauf hin, dass das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens wächst. Die Ergebnisse zeigen, dass Heidelberg Materials in der Lage ist, in einem herausfordernden Marktumfeld zu bestehen und profitabel zu wachsen.

Insgesamt wird die Marktstimmung für Heidelberg Materials durch die starken Quartalszahlen und die angehobenen Prognosen gestärkt. Die Analysten von Jefferies und anderen Häusern sind optimistisch, dass das Unternehmen weiterhin gute Ergebnisse liefern kann, was sich auch in der Kursentwicklung widerspiegelt. Die Aktie bleibt für Investoren attraktiv, insbesondere im Hinblick auf die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens im globalen Baustoffmarkt.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 184,7EUR auf Tradegate (09. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.